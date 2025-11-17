Vialia se suma a la Navidad de Vigo con el encendido de su largo pasillo de luces

Vialia es una de las nuevas zonas clave de esta Navidad en Vigo y este lunes fue la atracción protagonista gracias al encendido de sus instalaciones. Un largo pasillo de luces cobró vida en su interior, con el espacio de «Vigo Exporta» como protagonista, se suma a las dos pistas de hielo, 75 casetas, un gran árbol y un tobogán de trineos neumáticos de siete metros en todo el centro comercial.

La jornada comenzó con un pasacalles festivo que recorrió el trayecto desde la plaza de la estación hasta Vigo Exporta, acompañado de música ambiente y la animación de los duendes dorados, que protagonizaron la esperada cuenta atrás. El encendido estuvo presentado por el humorista vigués Carlos Veleiro y contó con la participación del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ediles como Ángel Rivas y María Lago o la dirección del centro, con Juan Louro a la cabeza.

Atracciones presentes

Inspirado en la naturaleza invernal, el «Bosque Mágico» invita a vivir una experiencia sensorial inmersiva que combina la serenidad de un bosque cubierto de nieve con una paleta de tonos naturales —verdes pino, marrones cálidos, dorados metálicos y blancos nevados—, creando un ambiente rústico, elegante y acogedor que llena de luz y emoción cada rincón del centro. El recorrido está ambientado con animales del bosque, ramas con escarcha, piñas, madera tallada y luces cálidas, elementos que equilibran lo natural con lo festivo.

Árbol de Navidad en el interior de Vialia / Alba Villar

Los detalles dorados y los envoltorios en materiales orgánicos completan una decoración pensada para despertar la emoción y la calma del invierno más luminoso. Desde Nhood explican que «el Bosque Mágico simboliza la unión entre naturaleza y ciudad, una Navidad que respira sostenibilidad y calidez, pensada para que cada visitante encuentre un rincón en el que volver a sentirse niño».

El director del centro comercial, Juan Louro, destacó la ilusión con la que el equipo afronta esta nueva temporada navideña: «Cada año tratamos de ofrecer algo diferente, que emocione y conecte con el espíritu de estas fechas. El Bosque Mágico representa esa vuelta al origen, a la naturaleza y a la luz interior que todos llevamos dentro. Queremos que quienes nos visiten se sientan parte de esta historia y se lleven con ellos un pedacito de la magia de la Navidad de Vigo».

El acto de encendido marca el inicio de una amplia programación navideña en Vialia Vigo, que incluirá actividades familiares, propuestas culturales y momentos especiales para disfrutar de las fiestas en el corazón de la ciudad. Con esta propuesta, Vialia Vigo consolida su posición como referente de la experiencia comercial y de ocio en la ciudad, un espacio donde la naturaleza, la luz y la emoción se unen para celebrar un Nadal inolvidable.

Por otra parte, el encendido del pasado sábado fue un éxito. Las cifras arrojaron una ocupación hotelera del 86%. Además, los datos del Concello muentran que se acreditó un total de 120 periodistas y otros profesionales de la comunicación.