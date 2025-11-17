¿Cuánto tiempo de viaje ahorraría el AVE gallego al subir a 350 km/h su velocidad?

La Alta Velocidad Española —el AVE, para el común de los mortales— entra en una nueva generación. El ministro de Transportes anunció este lunes en un desayuno informativo que la línea entre Madrid y Barcelona elevará su límite de velocidad a los 350 kilómetros por hora, cincuenta más que en la actualidad. Óscar Puente detalló un proyecto que aprovechará la modernización de la línea, además de la construcción de dos nuevos ramales desde el aeropuerto de Barajas y Lleida, para reducir a la frontera de las dos horas el tiempo de viaje. El mismo que entre Vigo y Ourense en los trenes regionales.

Pese a la llegada del AVE a ambas ciudades en esta década, lo cierto es que su distancia es cada vez mayor si la comparamos con el resto del país. La línea directa por el Miño recorre 131,4 kilómetros entre las estaciones de Guixar y Empalme con una velocidad comercial media de unos 82 km/h. Y dando gracias.

Velocidades máximas entre Vigo y Ourense por la Línea del Miño / Adif

El trazado decimonónico que discurre en paralelo al río apenas supera los 100 kilómetros por hora en 56,7 kilómetros, siendo sus «puntas» en O Porriño o la variante entre Salvaterra y As Neves, con 150 km/h durante apenas unos minutos. Esto provoca que los mejores tiempos de viaje superen los 90 minutos, cifra similar a los AVE por Santiago que pese al rodeo, exprimen una infraestructura de este siglo.

Cálculo de tiempos

«Hoy es el día de un nuevo punto de partida, algo que se trasladará al resto de líneas», anunciaba Puente en el encuentro con medios. Lo cierto es que esta situación tendría fácil aplicación en Galicia, ya que buena parte de su acceso desde la Meseta ya está diseñada para velocidades superiores. Concretamente, unos 454,5 kilómetros repartidos principalmente entre la salida del túnel de Guadarrama y Olmedo, el acceso a Zamora y el trazado a través de Sanabria, Padornelo y A Gudiña hasta Taboadela. A ellos habría que añadir los 78,1 kilómetros entre Ourense y Santiago donde el Avril alcanzó durante su fase de pruebas los 363 km/h.

Estas mejoras llegarían a partir de 2040 —cuando le correspondería la renovación a la línea— y permitirían reducir el tiempo de viaje en unos 12 minutos si no se tuvieran en cuenta la aceleración y frenada de los trenes. Aplicando esta corrección, y sin otras modificaciones de trazado, la cifra cae a unos cinco o seis minutos de recorte. Éste podría ser mejorado con servicios más directos que suprimieran paradas intermedias como Ourense y Zamora, alcanzando así de forma sostenida los 350 km/h para lograr tiempos competitivos a otros destinos «transversales» como Valencia o Sevilla.

Mientras tanto, el sur de Galicia seguirá aguardando por una línea directa que le comunique entre sí y con el resto de España.