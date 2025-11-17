Las reservas de 'free tours' se disparan en Vigo: «Vamos a llenar todo diciembre»

Los visitantes que llegan a Vigo siguiendo las luces de Navidad descubren otros atractivos al adentrarse en la ciudad. Aunque vienen con ese propósito, ya que están, se apuntan a actividades complementarias, como conocer la ría de Vigo o la historia reciente del casco urbano. Tanto es así que las empresas de free tours experimentaron un notable aumento de reservas este año, tanto para el puente de diciembre como para el resto del mes.

Los datos más recientes reflejan que Vigo mantiene cifras históricas de afluencia, con más de medio millón de viajeros anuales. Aunque 2025 muestra una ligera estabilización, las cifras siguen muy por encima de los años previos a la pandemia. De hecho, en 2019 Vigo recibió 430.000 viajeros, mientras que en 2024 fueron 534.000: más de cien mil visitantes adicionales en solo cinco años.

Teniendo esto en cuenta, la oferta de entretenimiento también se amplió. En páginas especializadas en este tipo de servicios hay hasta 26 propuestas distintas. Walking and Eating Galicia gestiona algunas de ellas: desde los clásicos free tours en los que se paga tras la visita hasta recorridos que se contratan por adelantado, rutas nocturnas que combinan urbanismo y leyendas, o itinerarios centrados únicamente en las luces. También se puede solicitar una guía para el Pazo Quiñones de León, visitar el puerto o viajar hasta la isla de San Simón, entre otras propuestas.

Solo para el puente de diciembre esta empresa ya tiene reservado un grupo de 60 portugueses y una excursión procedente de Villajoyosa (Alicante) de otras 70 personas. Además, registran unas 70 reservas diarias para su otro free tour. «Parece que vamos a tener lleno todos los días de diciembre en los que haya visitas, como ocurrió el año pasado. Incluso teníamos que mandar dos guías al mismo recorrido porque había muchísima gente apuntada», cuentan desde la empresa.

Cada jornada ofrecen cerca de siete horarios distintos, con una media de 30 asistentes por grupo, por lo que en diciembre podrían participar unas seis mil personas. En el itinerario se muestra el Casco Histórico y se asciende hasta la fortaleza de San Sebastián, uno de los puntos favoritos por sus vistas.

Las reservas empiezan a llegar desde el verano y, según la empresa, van en aumento cada año. Son sobre todo salidas en español; las solicitudes en inglés se concentran durante el resto del año, coincidiendo con la llegada de cruceristas.