El profesor de Industriales Jacobo Porteiro, tercer candidato al Rectorado de la UVigo
Formó parte del actual equipo de gobierno, pero tras abandonar el cargo se ha mostrado contrario a determinadas políticas de Reigosa
El catedrático de Industriales Jacobo Porteiro será el tercer aspirante al Rectorado de la UVigo y anunciará mañana oficialmente en Redeiras su candidatura.
Porteiro formó parte del actual equipo de gobierno como director del área del Sostenibilidad y secretario del Comité que elaboró el Plan Estratégico de la UVigo 2021/26. Tras abandonar su cargo, siguió formando parte del Claustro y del Consello de Goberno, donde se ha mostrado contrario a determinadas políticas de Reigosa.
Es profesor del área de Motores Térmicos e investigador del grupo GTE del centro Cintecx.
Porteiro se enfrentará en las urnas a la actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y a Carmen García Mateo, de la Escuela de Telecomunicaciones.
