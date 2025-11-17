Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El profesor de Industriales Jacobo Porteiro, tercer candidato al Rectorado de la UVigo

Formó parte del actual equipo de gobierno, pero tras abandonar el cargo se ha mostrado contrario a determinadas políticas de Reigosa

Jacobo Porteiro

Jacobo Porteiro / MARTA G. BREA

Sandra Penelas

Sandra Penelas

El catedrático de Industriales Jacobo Porteiro será el tercer aspirante al Rectorado de la UVigo y anunciará mañana oficialmente en Redeiras su candidatura.

Porteiro formó parte del actual equipo de gobierno como director del área del Sostenibilidad y secretario del Comité que elaboró el Plan Estratégico de la UVigo 2021/26. Tras abandonar su cargo, siguió formando parte del Claustro y del Consello de Goberno, donde se ha mostrado contrario a determinadas políticas de Reigosa.

Es profesor del área de Motores Térmicos e investigador del grupo GTE del centro Cintecx.

Porteiro se enfrentará en las urnas a la actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y a Carmen García Mateo, de la Escuela de Telecomunicaciones.

