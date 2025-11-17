El profesor de Industriales Jacobo Porteiro, tercer candidato al Rectorado de la UVigo

El catedrático de Industriales Jacobo Porteiro será el tercer aspirante al Rectorado de la UVigo y anunciará mañana oficialmente en Redeiras su candidatura.

Porteiro formó parte del actual equipo de gobierno como director del área del Sostenibilidad y secretario del Comité que elaboró el Plan Estratégico de la UVigo 2021/26. Tras abandonar su cargo, siguió formando parte del Claustro y del Consello de Goberno, donde se ha mostrado contrario a determinadas políticas de Reigosa.

Es profesor del área de Motores Térmicos e investigador del grupo GTE del centro Cintecx.

Porteiro se enfrentará en las urnas a la actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y a Carmen García Mateo, de la Escuela de Telecomunicaciones.