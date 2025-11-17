Príncipe suma una nueva apertura con una cadena de ropa de estilo británico

Justo a tiempo para la intensa campaña navideña que se espera en Vigo, la calle Príncipe suma una nueva marca a su oferta de moda. Se trata de la firma británica Lion of Porches, que se ha instalado en un bajo de la céntrica vía, en la confluencia con Eduardo Iglesias.

La cadena —con ropa para mujer, hombre, niña y niño— ocupa el local que tiempo atrás estaba en manos de El Ganso, que se mudó a unos pocos metros de esa esquina. La marca viene a enriquecer las opciones en el corazón comercial de la ciudad.

La ropa de Lion of Porches, hasta ahora, solo estaba disponible en Vigo en un espacio de El Corte Inglés. Años atrás había tenido una tienda propia, en Urzáiz, en el local que desde hace año utiliza Adolfo Domínguez.

En los últimos años, Príncipe ha vivido una fuerte reconfiguración, con la marcha de varias cadenas de ropa, como H&M, C&A o Cortefiel. Una tendencia que contrasta con la fuerte apuesta de Inditez por esta calle, donde tiene su local más grande de toda la ciudad.