El PP llevará al Congreso la narcocasa de Cabral por la «indefensión» vecinal

La visita de los concejales del PP y sus diputadas en el Congreso Ana Vázquez e Irene Garrido a la parroquia viguesa de Cabral para reunirse con vecinos afectados por la ocupación de una casa en la que se vende droga y anunciar su intención de preguntarle al ministro Fernando Grande Marlaska en sede parlamentaria ha provocado una airada reacción del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, acusando a los populares de «reventar» una operación policial que los agentes de la Comisaría llevaban meses preparando, por lo que pide la dimisión de todos los cargos del PP presentes en la parroquia.

Losada se pronunciaba así tras conocer que la presidenta de los populares vigueses, Luisa Sánchez, acudía al barrio de Fontiñas, en Cabral, junto a la parlamentaria para escuchar la preocupación de los residentes en la zona, motivo por el cual trasladarán el tema a la comisión de Interior del Congreso para interpelar al ministro Fernando Grande-Marlaska.

«Ha pasado más de un año y el abandono es tan absoluto que nos tenemos que ir a Marlaska para ponerle coto a esto», dijo Ana Vázquez, recordando que los datos hablan de un incremento de la criminalidad en Vigo del 34%. «Vamos a pedir la comparecencia urgente del ministro para que mueva a sus efectivos porque no puede ser que estos vecinos que pagan sus impuestos estén totalmente abandonados», explicó.

Mientras, Luisa Sánchez criticó la «indefensión» que sufren los vecinos y recordó la existencia de otros conflictos en Navia, Calvario o Lavadores, metiendo también en la ecuación al alcalde, Abel Caballero, exigiéndole que «piense menos en Nueva York y más en Cabral saliendo de su despacho» para comprobar in situ lo que ocurre.

«¿Cómo se concibe que toda la parroquia sepa que aquí hay una narcocasa y, por tanto, un problema de seguridad y nadie haga nada? ¿Cómo se le explica a la gente que aquí se vende droga -que lo sabe todo el mundo- y la policía no pone fin a esta situación?», concluyó Sánchez.

Ante estas manifestaciones, Abel Losada se mostró «escandalizado», asegurando que las «ansias de hacer populismo con todo lo que tiene que ver con el orden público y confrontar permanentemente acaban de reventar una operación policial en marcha que estaba previsto explotar antes de final de año con la correspondiente solicitud ante la autoridad judicial de entrada y registro».

El subdelegado del Gobierno responsabilizó a los cargos del PP: «Han ido a advertir a los narcotraficantes y echar por tierra el trabajo acumulado durante los últimos meses en la Comisaría viguesa. Lo que ha hecho el PP no es justificable ni disculpable, debe purgarse con su dimisión», añadió Losada.

Según sus datos, la Policía Nacional ha entrado en lo que va de año en Vigo en 14 narcopisos y ha practicado 21 detenciones por tráfico de drogas, con otros cuatro en la agenda, entre los que estaba el de Cabral.