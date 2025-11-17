Petisquiño 2025: el Nikko se hace con el título de mejor tapa de Vigo

La XI edición del concurso de tapas Petisquiño ya tiene ganador: Nikko espacio gastronómico. Este local ha conquistado al jurado con su tapa 'Éche o que hai', una costilla de vaca preparada a baja temperatura, marinada con salsas japonesas y acompañadas por pan brioche.

El local caracterizado por su cocina con influencias japonesas consiguió hacerse con la victoria en una emocionante final celebrada hoy en el Hotel Attica 21, que ha contado con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero. El segundo puesto resultó para La Orensana, con la tapa 'Orentako'.

La tercera plaza fue para el restaurante Las Lolas, con su 'Dim sum al caldero'; el cuarto para Lana Tiquismiquis con 'Sardinbanqui' y el quinto puesto fue a parar a Voltarei con 'Manoliño'. Durante el acto, Caballero felicitó a todos los establecimientos participantes de los que dijo que en Vigo están «las mejores tapas del mundo».

Pincho salado ÉCHE O QUE HAI BY NIKKō del Nikko Espacio Gastronómico (c/ México, 10). / Petisquiño

Títulos para las mejores tapas de la ciudad

Los participantes de esta final estaban formados por aquellos locales con el mayor número de votos en la anterior fase del concurso, donde los vigueses pudieron disfrutar de las 38 tapas de distintos locales de Vigo. Los accésits estuvieron muy repartidos.

La tapa más popular fue para ala de la Orensana; la más marítima para Chermin de Fer con su 'Destakado'; la más riquiña fue para el bar Primavera, que participó en el Petisquiño con 'Milhoja de salmón con tartar de mango y salsa kimchi'; la más larpeira fue para Chemin de Fer con 'Docenove-X' y los ganadores del mejor maridaje fueron Sota, con 'Nostalgia de Otoño' y la tapa presentada por La Tiquismiquis.

«Son unas semanas bonitas para todos los compañeros hosteleros», comentaban para Faro desde Chemin de Fer durante las semanas de votaciones abiertas. Muchos locales coinciden en que este tipo de eventos son «un motor fundamental de la ciudad: la hostelería».

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), José Luis Álvarez Almeida, presente también en el acto, alabó a Vigo como ciudad turística y aseguró que durante su estancia en la ciudad comprobó que los turistas sienten orgullo del lugar que están visitando.

El alcalde cerró su intervención con unas palabras de reconocimiento a los que se quedaron a las puertas de la final empleando un símil literario: «Cien años de soledad fue un libro rechazado en la primera editorial que lo recibió». E insistió en que los hostaleros son los verdaderos responsables y motor del turismo: «dedicáis la vida a hacer felices a los demás», señaló. Caballero también dejó un hueco para hablar de la Navidad, sobre lo que afirmó que este año espera que la ciudad acoja siete millones de visitantes durante estas fechas.