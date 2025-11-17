Un septuagenario pasa la noche a la intemperie tras desorientarse durante una caminata en Vigo
El hombre llegó a comunicarse por teléfono con conocidos para advertirles de que se encontraba completamente desorientado en un área de monte
M. C.
Un hombre de 76 años, vecino de Vigo, pasó la noche a la intemperie después de perderse durante una caminata por una zona de monte. El septuagenario había salido este pasado domingo a dar un paseo y, al no regresar, se activó un operativo de búsqueda que se prolongó hasta primera hora de la tarde de este lunes.
Según informaron fuentes del 112 Galicia, el hombre llegó a comunicarse por teléfono con conocidos para advertirles de que se encontraba completamente desorientado en un área de monte. Estas personas, preocupadas por su estado, dieron aviso al servicio de emergencias poco después de la una de la tarde. No obstante, pese a los intentos de los gestores del 112 de volver a contactar con él para geolocalizar la llamada, el hombre no respondía al teléfono.
Un helicóptero salió a buscarlo
El organismo autonómico sugirió incluso a los allegados que el propio afectado llamase directamente al 112, pero la comunicación nunca llegó a producirse. Dada su edad y sus dolencias previas, la situación generó preocupación y se movilizó un amplio dispositivo compuesto por Policía Local y Policía Nacional, que incluso activaron un helicóptero para tratar de localizarlo antes de que pudiera pasar otra noche al raso.
Finalmente, el desenlace llegó por iniciativa del propio octogenario, que esta tarde llamó a la puerta de una vivienda en la rúa Figueiras para pedir ayuda. Los residentes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió que una patrulla policial municipal acudiera rápidamente al lugar.
El hombre fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro para someterse a una evaluación médica.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves