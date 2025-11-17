Un septuagenario pasa la noche a la intemperie tras desorientarse durante una caminata en Vigo

Un hombre de 76 años, vecino de Vigo, pasó la noche a la intemperie después de perderse durante una caminata por una zona de monte. El septuagenario había salido este pasado domingo a dar un paseo y, al no regresar, se activó un operativo de búsqueda que se prolongó hasta primera hora de la tarde de este lunes.

Según informaron fuentes del 112 Galicia, el hombre llegó a comunicarse por teléfono con conocidos para advertirles de que se encontraba completamente desorientado en un área de monte. Estas personas, preocupadas por su estado, dieron aviso al servicio de emergencias poco después de la una de la tarde. No obstante, pese a los intentos de los gestores del 112 de volver a contactar con él para geolocalizar la llamada, el hombre no respondía al teléfono.

Un helicóptero salió a buscarlo

El organismo autonómico sugirió incluso a los allegados que el propio afectado llamase directamente al 112, pero la comunicación nunca llegó a producirse. Dada su edad y sus dolencias previas, la situación generó preocupación y se movilizó un amplio dispositivo compuesto por Policía Local y Policía Nacional, que incluso activaron un helicóptero para tratar de localizarlo antes de que pudiera pasar otra noche al raso.

Finalmente, el desenlace llegó por iniciativa del propio octogenario, que esta tarde llamó a la puerta de una vivienda en la rúa Figueiras para pedir ayuda. Los residentes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió que una patrulla policial municipal acudiera rápidamente al lugar.

El hombre fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro para someterse a una evaluación médica.