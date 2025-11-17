Mercadona abre nueva tienda en Vigo: inversión de 3,8 millones para el supermercado eficiente de García Barbón

Una inversión de 3,8 millones de euros es la que requirió la construcción de un nuevo supermercado de Mercadona en la Avenida de García Barbón, de Vigo, que sustituye al que estaba ubicado en la calle Aragón por «no cumplir los estándares requeridos por la compañía», según explica en un comunicado.

En la construcción del nuevo supermercado, que responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, participaron 30 proveedores que dieron empleo a 150 personas durante la fase de obras. La cadena cuenta con 62 supermercados en Galicia, de los que 56 responden a este modelo.

El nuevo establecimiento cuenta con una plantilla de 54 personas, de los que 17 son nuevas contrataciones, tiene una superficie de sala de ventas de 1.780 metros cuadrados, incluida la sección 'Listo para Comer' y dispone de 93 plazas de párking, tres de ellas para vehículos eléctricos.

Este establecimiento, cuyo horario de apertura es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, está completamente conectado tecnológicamente, lo que permite a los trabajadores compartir información desde cualquier sección de la tienda.