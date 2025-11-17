La luces de Navidad en Vigo apuntan a una movilidad récord y con un mayor peso del visitante nacional

Una vez se hizo la luz y cesó la lluvia —aunque fuera por unos minutos— la Navidad de Vigo activa todos sus mecanismos turísticos. Los distintos operadores hosteleros y de transporte en la ciudad afrontan su otra temporada alta con la esperanza de acercarse al récord del pasado año, cuando el buen tiempo de noviembre y diciembre atrajo a miles de visitantes. En cualquier caso, la movilidad desde y dentro de la urbe se situará en niveles similares a 2024.

«Todo apunta a que este año irá en línea con 2024, centrándose la demanda en los hoteles en primera línea de luces y extendiéndose después al resto de la ciudad», explica Daniele Provezza. El nuevo presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi) sitúa los picos de demnada en los festivos nacionales y portugueses, aunque también incluye el «periodo de vacaciones escolares». Para ello será clave el impacto del AVE y sus mejores tiempos de viaje a Madrid o el resto del país.

«El español sigue siendo nuestro principal turista», afirma ante un estancamiento en los foráneos que encaja con la pérdida de destinos internacionales en la comunidad. A su vez, el director del hotel Attica 21 en Samil explica que los establecimientos se están «preparando e invirtiendo cada vez más en decoración para que sea mayor y mejor, dando continuidad al ambiente que se genera en la ciudad». Porque una vez captados, el objetivo ahora es retener y aumentar el gasto medio de los visitantes.

Vigo enciende la Navidad más grande de su historia ante miles de personas /

Otro gremio que trabaja en plena temporada alta es el de los taxistas, suspendiendo durante estos dos meses sus descansos semanales en sus 430 vehículos. Nuria Fernández destaca el incremento de grupos de amigos que vienen a pasar el fin de semana, siendo las estancias de jueves a domingo las más comunes. «El incremento que se aprecia es mayoritariamente interno con muy escasa afluencia de visitantes internacionales», explica ante un fenómeno que ya se ha visto en los últimos meses en los datos del INE.

La nueva presidenta de Central Radio Taxi recuerda que «dependen de un plan de tráfico acertado para que su vocación de servicio público funcione adecuadamente» y señala de nuevo la situación irregular de los VTC. «Prestan servicio incumpliendo la ley y se aprovechan de los momentos de alta demanda para duplicar o triplicar el precio», denuncia la responsable de la patronal, al tiempo que exige a Alcaldía que «decrete las instrucciones oportunas y disponga de medios de la Policía Local» para evitarlo.

Por tierra... y por el agua

El filón navideño llega también por vía marítima. Desde Mar de Ons afrontan esta época como «una oportunidad para generar empleo y desestacionalizar el sector» más allá de los meses estivales. Su responsable comercial, Silvia Torres, destaca como cada año ven un mayor interés con las actividades propuestas, destacando el Barco do Nadal de Vigo.

El Barco do Nadal de Vigo en la edición de 2024 / FdV

«Desde el año pasado también ofrecemos cenas a bordo siendo un original y mágico restaurante flotante para celebrar en familia, pareja o con amigos», explica. Este viaje alcanza su quinta edición ya consolidado y sumando usuarios en cada una de ellas al igual que el servicio regular desde Cangas. Esto ha permitido erigir el transporte de ría como «una de las formas más cómodas, rápidas, sostenibles y económicas para disfrutar de las luces sin complicaciones, atascos o problemas de aparcamiento», llegando a utilizar catamaranes con capacidad para 400 personas (un 60% más) en las horas punta.

Como guinda este año están triunfando las excursiones a las Islas Cíes con salida por la mañana y regreso a primera de la tarde. El viaje a Cíes y la degustación de mejillones por la ría «amplían la oferta turística y responden al deseo de quienes quieren vivir Galicia de día y de noche en Navidad, combinando naturaleza, gastronomía y magia con el barco como protagonista», relatan desde la naviera.