Los logopedas piden más personal para minimizar las desventajas de los prematuros
La unidad de Atención Temprana del Chuvi recibe el Patuco de Honor de las familias
En la mayor maternidad de Galicia, uno de cada catorce recién nacidos son prematuros. «Si no se tratan a tiempo, las dificultades de los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación marcarán sus vidas», advierten desde el Colexio Profesional de Logopedistas de Galicia (GPLGA). El papel de estos profesionales es clave para ayudarles en funciones tan básicas como la alimentación. El Chuvi fue pionero en Galicia en incorporar a la unidad neonatal esta figura, que aún hoy no está implantada en todos ellos.
Desde esa posición «afortunada», los profesionales demandan más recursos humanos para «poder dedicar a estos bebés el tiempo que necesitan», tanto durante el ingreso en el hospital como en su seguimiento posterior. El hospital cuenta con un logopedista —Javier Bueno— para neonatos que reparte su jornada con la atención de adultos. Y, al alta, también hay una sola profesional para los niños de 0 a 6 años que lo necesiten.
Javier Bueno, que también es vicepresidente del CPLGA, explica que los tiempos de atención a los bebés en el hospital, donde se centran principalmente en la succión y deglución, tienen que coincidir con las tomas y «son pequeños». «No siempre puedes dedicar el tiempo que necesitaría cada bebé, sobre todo cuando están más inestables, que necesitan tiempos más largos para los cambios, no puedes apurarles a trabajar por que se fatigan mucho», relata.
También les gustaría seguir a todos los grandes prematuros más tiempo al alta. Señala que dejan de ver a los que van bien y hay estudios recientes que señalan que en un 30% luego surgen problemas cuando pasan a la alimentación sólida. Los repescarán, pero puede haber más dificultades para reconducirlos.
Reconocimiento
En los actos del Día Mundial del Prematuro, Atención Temprana del Área Sanitaria de Vigo recibió hoy el «Patuco de Honor» de la Asociación Galega de Familias de nenos prematuros para reconocer la transcendencia de su labor y su contribución «decisiva» para «una mejor evolución y desarrollo».
El Álvaro Cunqueiro celebró hoy el Día Mundial del Prematuro con una jornada de sensibilización centrada en la importancia de la técnica contención en los bebés nacidos antes de tiempo para su protección neurológica. Bajo el lema "Abrázame co corazón", la Unidad de Neonatología del Cunqueiro celebró esta fecha tan especial con talleres, charlas y una actuación musical.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves