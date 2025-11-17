¿Qué le pasa al docente con las lenguas?

Lenguas clásicas —y no tan clásicas— buscan docentes que las impartan. Si hace años el auge de asignaturas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en sus siglas en inglés) condicionó un declive las Humanidades, esta tendencia parece ahora reforzarse con la falta de docentes para impartir determinadas materias como Griego, Latín, Francés o incluso Galego. Así lo reflejan los datos de los profesores sustitutos que están libres para cubrir bajas por enfermedad, matrimonio, paternidad o maternidad, excedencias para planes de formación, etc.

Griego y Latín

Las que se encuentran en el peor escenario son, sin duda, el Griego y el Latín, dos lenguas clásicas que prácticamente carecen de profesorado. Según las listas, a día de ayer, solo doce profesores estaría disponibles para cubrir la eventual baja de una titular. Y esto porque la Consellería, cuando todavía no se habían cumplido los dos meses de clase, se ha visto obligada a abrir listas de interinidades y sustituciones para estas dos especialidades debido al déficit docente ya que a principios de noviembre tan solo había una docente disponible.

La pasada semana se publicaba la lista de admitidos y excluidos de esta convocatoria y la situación no invita al optimismo: tan solo cumplieron con el baremo provisional 9 docentes para Griego y 11 para Latín; cifra que a todas luces semeja insuficiente para todos los meses que restan de curso.

Lenguas comunes

Esta problemática no solo afecta a las lenguas clásicas, que ya de por sí han sido devaluadas con cada reforma educativas, sino también a otras más comunes como el Francés o el Galego.

Ambas lenguas romance también cuentan con un déficit preocupante de profesorado, principalmente el Galego ya que se trata de una materia troncal, es decir, obligatoria en todos los centros y niveles educativos. Según las listas, tan solo están disponibles 80 profesores para sustituciones de Francés para cubrir bajas en toda la comunidad. En el caso de la materia de Lingua Galega e Literatura están disponibles 91, cifra muy baja y que obligaría también a abrir listas en breves.

Ciertamente, la Consellería ya tuvo que abrir listas para Lingua el curso pasado el llegar a quedar en algún momento menos de 50 profesores interinos o sustitutos disponibles para cubrir bajas. Atendiendo a estas listas de interinos y sustitutos, son estas cuatro las asignaturas que cuentan con menos docentes disponibles para cubrir bajas, sumando también Filosofía, otra materia de «letras», que solo cuenta con 72 disponibles.

Materias sin Máster

Esta escasez de profesorado afectó especialmente el año pasado a áreas como informática o sistemas electrónicos, obligando a la Consellería a abrir listas en varias ocasiones. Este déficit docente en materias de FP motivó que la Xunta decidiese eximir de forma «excepcional» y «transitoria» la obligación de contar con el Máster de Profesorado, obligatorio para impartir clases, y que los titulados en estas especialidades pudieran impartir igualmente docencia. En estos casos, la alta especialización por exigencia de los contenidos dificultaba la inclusión de nuestros profesores.