Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Carlos Ponce
El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
El grupo Viqueira destinará las cuatro primeras plantas del edificio de viviendas en la villa marinera a este formato de vida comunitaria para personas de entre 25 y 40 años.
Judit Bernárdez
Don Eloy, el sacerdote poeta de Mos que dedica hace poesía de personajes que no se esperarían de un cura: «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
Don Eloy, párroco de Tameiga, Dornelas, Guizán y Louredo, acaba de desempolvar una afición que practica incluso desde antes de decidir que quería entregar su vida al servicio de Dios. «Mis primeros versos se los dediqué a una jovencita que iba a la playa de Aldán, en Areacova, por la que sentía inquietudes, entre los 12 y 13 años», recuerda Eloy Perales, que ahora, con 46 años, ha publicado su primer libro de poemas, «Hotel», cuyos arquetipos de protagonistas no son los que se esperaría de un cura: un hombre y una mujer «de mala vida».
Marta Fontán
La Audiencia reconoce a una viuda el derecho a relacionarse con la hija de su marido fallecido
La madre de la menor se opuso firmemente a a que su hija se relacionase con la viuda de su expareja, pero los magistrados concluyen que la demandante tiene la condición de «allegada» a la niña, cumpliéndose así las exigencias contempladas en el Código Civil, y que, además, mantuvo durante años una «estrecha relación» con ella derivada de los períodos en los que la pequeña estaba con su padre en virtud del amplio régimen de visitas que tuvo el hombre hasta que murió.
Víctor P. Currás
Durão Barroso, en la Vigo Global Summit 2025: «Europa necesita de crisis para avanzar»
Con la legitimidad de haber sido el jefe de Gobierno del ejecutivo comunitario durante una década, José Manuel Durão Barroso no duda en afirmar que el la situación global actual es «difícil, polarizada, fragmentada y peligrosa». Pero no por ello tiene que ser mala. El expresidente de Portugal y bisnieto de gallegos —su familia emigró de esta provincia a Trás-os-Montes— defiende la tesis de los padres fundadores de la Comunidad Europea y tiene claro que ésta «necesita de crisis para avanzar».
Alberto Leyenda
Las lluvias de Claudia desbordan el río Miñor en Gondomar y la Xunta vigila cauces en Vigo y Redondela
Las persistentes lluvias que desde la noche del martes está dejando la borrasca Claudia en el oeste de Galicia empiezan sobrepasar la capacidad de algunos ríos. El Miñor, a su paso por Gondomar, ya se desbordó a primera hora de la tarde de este miércoles, y eso que coincidía con la bajamar.
Carlos Ponce
Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
La urbanización busca blindarse y evitar problemas de convivencia. Propietarios sacan a la venta seis viviendas en la zona: dos de ellas rondan los dos millones. Los principales interesados son madrileños y sudamericanos.
Edgar Melchor
Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
Augas de Galicia ha alertado este martes de «la necesidad de actuar con la máxima diligencia ante las deficiencias detectadas en la presa de Eiras». Así se lo ha reclamado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a través de una carta en la que avisa del riesgo de desabastecimiento «de más de 400.000 personas» y en la que reclama una reunión con el consistorio vigués. «Se constató una fuga ocasionada por el deterioro estructural de una válvula», denuncia el organismo adscrito a la Xunta de Galicia.
Víctor P. Currás
El nuevo tarifazo de la AP-9: el peaje entre Vigo y Pontevedra superará los 5 euros
La AP-9 tendrá un nuevo «tarifazo» del 4,4% al aplicar Audasa el IPC y el canon fijado por ley, aunque no se prevén nuevas bonificaciones o su rescate. Desde 2022 el alza es del 22%, casi 4 euros más en el viaje hacia A Coruña.
Borja Melchor
La Iglesia quiere saber por qué no vas a misa
La diócesis de Tui-Vigo lanza esta semana cuestionarios destinados a personas seglares y no creyentes para conocer las fortalezas y debilidades de la institución.
Julio Bernardo
El Celta se luce en Europa
El Celta pegó anoche una larga zancada hacia la próxima ronda europea con una pica en el Estadio Maksimir de Zagreb, un campo inasequible para todos los rivales en los dos últimos años, que el grupo de Claudio Giráldez conquistó con un fútbol memorable bajo el genial liderazgo de Iago Aspas y el martillo pilón de Pablo Durán, que anotó dos goles que debieron ser tres.
