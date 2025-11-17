La Diputación lanza talleres de capacitación tecnológica

La Diputación de Pontevedra organiza esta semana cinco nuevos talleres de capacitación tecnológica. Las acciones, en formato telemático, ahondarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia. En Vigo será este miércoles 19 de noviembre cuando se celebre un curso sobre estrategias inteligentes para maximizar los ingresos, un aspecto clave para sectores como el turismo o la hostelería ya que permite optimizar precios y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Por otro lado, este viernes se acaba el plazo para presentar candidaturas a la segunda edición de los Premios Sociais de la Diputación. Se trata de una propuesta enfocada en la valorización del trabajo realizado en la provincia de Pontevedra en favor de los derechos humanos y de los colectivos más vulnerables. Se repartirán un total de 15.000 euros repartidos en 7 galardones.