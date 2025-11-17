Un autobús se hunde en la avenida de Madrid tras ceder el asfalto

Un autobús se hundió en la tarde-noche de ayer en plena avenida de Madrid tras formarse un socavón en el asfalto. Una de las ruedas del autocar se quedó atrapada y tuvieron que intervenir los Bomberos de Vigo para retirarla. El suceso se quedó en un susto y no hubo que lamentar daños ni humanos ni en el propio vehículo, que continuó su ruta tras ser desatascado.

El percance ocurrió sobre las 19.00 h en uno de los carriles en sentido Vigo, justo antes del paso de peatones situado tras la nueva rotonda y enfrente a los concesionarios emplazados en el lateral de la vía. Los Bomberos de Vigo emplearon un camión para traccionar la rueda y sacarla del lugar. Tras una hora, el tráfico recuperó la normalidad. El asfalto que cedió se había colocado recientemente, pues la arteria de entrada a la ciudad se encuentra en obras. A escasa distancia por debajo del agujero que se generó en el firme, discurre el río Lagares.

El accidente sucedió tras una lluviosa semana, incluido este domingo, que pudo haber comprometido el firme, aunque hoy acudirán los técnicos a investigar los hechos, según han informado a FARO fuentes oficiales. Hasta el punto también se trasladó la Policía Local.

El Concello de Vigo se ha comprometido a resolver la incidencia en el plazo de 24 horas. Hasta entonces, el hueco permanece perimetrado por seguridad.