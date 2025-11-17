Atropellado por un patinete eléctrico un peatón que tuvo que ser reanimado con una RCP en Vigo

Un varón de 48 años fue atropellado este lunes por un conductor que manejaba un VMP (Vehículo de Movilidad Personal).

Los hechos ocurrieron sobre las 14 horas en la calle Camelias, en el tramo que une esta vía con Praza América, en que el hay un carril reservado para bicicletas y patinetes.

El peatón, que se apeaba de un autobús urbano, cayó al suelo, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento tras ser arrollado por el conductor del patinete.

Los servicios sanitarios que le asistieron en el punto del siniestro tuvieron que practicarle maniobras de RCP (Reanimación cardiopulmonar) para que volviera en sí.

Una vez estabilizado, el varón fue trasladado en estado grave en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro.