Alta satisfacción materna en el Chuvi con margen de mejora en postparto

La percepción de las mujeres sobre la atención que han recibido en la mayor maternidad de Galicia es, en líneas generales, muy buena. Más del 90% de las 319 parturientas encuestadas por profesionales de Enfermería del Hospital Álvaro Cunqueiro, entre enero y octubre de 2024, están satisfechas o muy satisfechas. Conceden las puntuaciones más altas a la asistencia en el transcurso del parto y al entorno, pero apuntan a los cuidados en el postparto y al recién nacido como áreas susceptibles de mejora.

La investigación, en la que participan César Hermida, Beatriz Pérez, María Pilar Rodríguez y José Aguayo-Arjona, está liderado por el supervisor de partosdel Chuvi, Iván de Vicente Díaz. «No teníamos ningún estudio de cómo percibían las mujeres nuestro trabajo, si estábamos actuando bien, si estábamos acompañándolas bien», explica sobre los motivos que los llevaron a realizarlo y entre los que también incluye la repercusión de los cambios que se introdujeron con el traslado al Álvaro Cunqueiro. Querían saber cuál era la situación de partida y confirmar con datos esos aspectos en los que conviene mejorar.

Para la muestra escogieron mujeres adultas que parieran entre la semana 37 y 42, sin complicaciones posteriores ni en la madre ni en el bebé que requiriera ingreso de más de un día en neonatología. La edad media de las 319 que aceptaron participar fue de 34 años —la mayoría, entre 31 y 35—. El 68% tenía estudios superiores y para la mitad era su primer parto. Dos tercios fueron vaginales sin intervención y el otro tercio, instrumental o con cesárea. Nueve de cada diez utilizaron epidural. El 60,5% se fue a casa con la lactancia materna exclusiva.

Los mayores niveles de satisfacción se registraron en el transcurso del parto. Más del 95% de las madres señalan que se sintieron escuchadas y apoyadas, que recibieron información adecuada y respetaron su intimidad. «La atención continua y personalizada por una matrona en un entorno familiar o especializado se asoció con mayores niveles de satisfacción», resaltan. Más del 90% de las mujeres estaban contentas con las medidas de control del dolor durante el parto, pero registraron insatisfacción con la analgesia en postparto y el confort de la pareja.

Postparto

Tras el nacimiento, se detectan los mayores márgenes de mejora. En concreto, en el tiempo que se dedica a atender las necesidades emocionales de la madre, así como a la enseñanza de aspectos clave, como los cuidados básicos del recién nacido y su alimentación.

En este último aspecto, el apoyo a la lactancia materna es uno de los ámbitos en los que el Álvaro Cunqueiro está aplicando las guías de buenas prácticas para mejorar y lograr la acreditación como organización comprometida con la excelencia asistencial basada en la evidencia científica, en el marco del programa internacional Best Practice Spotlight Organization.

Otra de las líneas en las que proponen avanzar son las intervenciones educativas con las madres ya que, por ejemplo, el 51,4% no sabe cómo actuar ante un atragantamiento y un 40% tiene dificultades para reconocer signos de enfermedad en su bebé. Consideran «indispensable» su implementación sistemática «para minimizar complicaciones de salud».

Los investigadores detectaron una relación significativa entre el modo en el que acaba el parto y el grado de satisfacción con la experiencia. Es menor en el instrumental y en la cesárea. Con respecto a esta última, constataron la importancia del piel con piel inmediato. «Se está trabajando mucho para que se reactiven las cesáreas humanizadas y hay compromiso por parte de la dirección», garantiza.

Sobre las instalaciones y el entorno la satisfacción es altísima, del 96%, salvo en la comida, tanto por calidad como por cantidad.