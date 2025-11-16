Al menos dos vuelos cancelados en Vigo por mal tiempo
El avión de Air Europa procedente de Madrid abortó su aterrizaje en Peinador por lo que se canceló el viaje de regreso a la capital
La fuerte borrasca que azota Galicia con rachas de vientos superiores a los 80 km/ h ha tenido ya efectos en el tráfico aeroportuario. Al menos en Vigo en lo que va de esta mañana de domingo ya hay dos vuelos afectactados por el mal tiempo.
A las causas meteorológicas ha apelado la compañía Air Europa al anunciar a los numerosos pasajeros que esperaban para embarcar, la cancelación del vuelo que debía salir a las 8.40 horas hacia Madrid. Cancelación que se produce porque el avión que debía cubrir esta ruta abortó su salida a primera hora desde el aeropuerto madrileño hacia Vigo.
Una de las viajeras afectadas ha asegurado a FARO que de momento la aerolínea no les ha ofrecido ninguna opción para volar esta misma mañana hacia Madrid. "Están dando prioridad a los pasajeros que tienen conexiones desde Madrid", apunta resignada.
