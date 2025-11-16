Al menos dos vuelos cancelados en Vigo por mal tiempo

La fuerte borrasca que azota Galicia con rachas de vientos superiores a los 80 km/ h ha tenido ya efectos en el tráfico aeroportuario. Al menos en Vigo en lo que va de esta mañana de domingo ya hay dos vuelos afectactados por el mal tiempo.

A las causas meteorológicas ha apelado la compañía Air Europa al anunciar a los numerosos pasajeros que esperaban para embarcar, la cancelación del vuelo que debía salir a las 8.40 horas hacia Madrid. Cancelación que se produce porque el avión que debía cubrir esta ruta abortó su salida a primera hora desde el aeropuerto madrileño hacia Vigo.

Parte de los pasajeros afectados por la cancelación del vuelo de Air Europa / A. M.

Una de las viajeras afectadas ha asegurado a FARO que de momento la aerolínea no les ha ofrecido ninguna opción para volar esta misma mañana hacia Madrid. "Están dando prioridad a los pasajeros que tienen conexiones desde Madrid", apunta resignada.