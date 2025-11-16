El PP de Vigo pide al Concello reparar los accesos al colegio infantil Vila Laura
El PP de Vigo reclamó al gobierno de Abel Caballero que repare «cuanto antes» los tres accesos a la EEI Vila Laura, un centro público de Educación Infantil al que acuden niños y niñas de entre 3 y 6 años. «Es una muestra más de la falta de interés del gobierno de Caballero por los problemas reales que afectan a los vigueses», señaló la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.
«Los tres accesos están en pésimas condiciones, cada uno por motivos diferentes, pero lo que tienen en común es que se trata de cuestiones que competen al gobierno local, que es perfectamente consciente de lo que ocurre ya que los padres lo han puesto en conocimiento del Concello y los técnicos municipales lo han visitado», amplió Sánchez. Sin embargo, explican, el gobierno de Caballero «ha optado por el silencio».
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad