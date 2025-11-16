El PP de Vigo pide al Concello reparar los accesos al colegio infantil Vila Laura

El PP de Vigo reclamó al gobierno de Abel Caballero que repare «cuanto antes» los tres accesos a la EEI Vila Laura, un centro público de Educación Infantil al que acuden niños y niñas de entre 3 y 6 años. «Es una muestra más de la falta de interés del gobierno de Caballero por los problemas reales que afectan a los vigueses», señaló la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

«Los tres accesos están en pésimas condiciones, cada uno por motivos diferentes, pero lo que tienen en común es que se trata de cuestiones que competen al gobierno local, que es perfectamente consciente de lo que ocurre ya que los padres lo han puesto en conocimiento del Concello y los técnicos municipales lo han visitado», amplió Sánchez. Sin embargo, explican, el gobierno de Caballero «ha optado por el silencio».