La nueva vida del tren Avril apunta a la Media Distancia

Hacer de un problema, una oportunidad. Los ya famosos trenes Avril han supuesto un quebradero de cabeza para Renfe incluso antes de su estreno en mayo de 2024: retrasos en la entrega, necesidad de cambiar su indemnización por retraso, fallos informáticos en Año Nuevo y baja fiabilidad difuminaron el que debía ser el «buque insignia» del AVE. Pese a poder circular a 300 kilómetros por hora en dos anchos de vía y contar con más de medio millar de plazas, los problemas técnicos a su alrededor han manchado su imagen. Sin embargo, son trenes ya comprados y que deben dar servicio.

La última incidencia llegó en su ruta estrella, la Madrid-Barcelona, al detectar fisuras en los rodales de los convoyes Avlo. Esto obligó, debido a su elevado peso y el desgaste que sufría la línea de Alta Velocidad por el tráfico, a retirarlos de la misma con el consiguiente aumento de precios.

Ahora, las cinco unidades afectadas y reparadas han encontrado acomodo de forma provisional en la Media Distancia. Desde este domingo sumarán 6.000 plazas semanales en los Avant que conectan Madrid con Segovia y Valladolid. La solución se aplicará en seis de las frecuencias con mayor demanda cada día y liberará algunos S-114 para otros corredores como el de Puertollano, donde ganarán un millar de plazas por semana. Esta propuesta era una de las incluidas en la carta remitida por la sección ferroviaria de CGT-Galiza a la dirección de Renfe. Así, sustituirían a los S-121 que circulan en doble composición por el Eje Atlántico y aprovecharían el material procedente de Madrid, aunque obligaría a organizar las rotaciones entre Vigo y A Coruña. La idea fue respondida por el presidente de la compañía pública, Álvaro F. Heredia, quien anunció que habían solicitado al Ministerio de Transportes aumentar las frecuencias y plazas del Eje Atlántico en el contrato entre ambos entes. En un escrito al que ha tenido acceso FARO reconoce que los trenes S-106 tienen «una operativa muy ajustada», y el objetivo es usarlos solo en corredores donde requieran una rodadura desplazable como el paso de Galicia a Madrid. «Aun así, estamos analizando su posible aprovechamiento en Galicia, siempre que se garantice la viabilidad técnica y operativa» explica.

Opciones de rotación

Por ejemplo, los S-106 en configuración Avlo pasan 11 horas y 15 minutos parados en Urzáiz desde su llegada de Madrid a las 22.29 horas hasta la salida al día siguiente a las 9.44 horas. El primer AVE de cada jornada, el de las 6.00 horas, también está parado unas diez desde que llega el día anterior a las 19.58 horas, mientras que las otras dos rotaciones al mediodía y primera hora de la tarde apenas están 130 minutos de media. También se podría incorporar una rotación con A Coruña, donde pasan varias horas al día «tomando el sol» y reforzar franjas clave con medio millar de plazas extra. El pasado año fue la línea más usada de España con 5,3 millones de viajeros y una ocupación media por plaza de casi el 160%.