«Cada niño un juguete» celebra un desfile de moda solidario

El almacén central de la calle Alfonso X el Sabio, 3, se convirtió ayer en el escaparate de la solidaridad con la celebración del desfile de moda a beneficio de la campaña Cada niño un Juguete, una iniciativa destinada a que ningún pequeño se quede sin regalo esta Navidad.

El evento, que comenzó a las 19:00 horas, reunió a decenas de asistentes que disfrutaron de una tarde diferente, en la que la moda y el compromiso social caminaron de la mano. La ropa exhibida sobre la pasarela fue cedida por Galicia Contigo, la conocida tienda local situada en el corazón de Ourense. El establecimiento, especializado en souvenirs con identidad gallega y regalos originales elaborados por artesanos de la zona, destacó también por su cuidada selección de prendas vintage, escogidas una a una para darles una segunda vida. Los responsables del desfile subrayaron el valor de apostar por lo sostenible, lo auténtico y lo cercano, una filosofía que impregnó cada momento de la jornada. Entre aplausos y un ambiente festivo, el público mostró su apoyo a esta causa que, un año más, busca llevar ilusión a los hogares que más lo necesitan.