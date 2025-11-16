«La Navidad de Vigo es la nueva forma de reunir a toda la familia»

Igual había más paraguas que jerséis o gorros navideños, pero la ilusión y felicidad en la gente seguía, un año más, intacta. El encendido navideño volvió a ser todo un éxito y congregó a miles de personas tanto en Porta do Sol como en Príncipe y Policarpo Sanz, donde para evitar aglomeraciones se dispusieron dos cortes de calles y muchos tuvieron que disfrutar del alumbrado desde un poquito más lejos. Los más ávidos, disfrutaron de uno de los eventos del año en primerísima primera fila. Se trata de Alfonso e Isabel. Llegados de Madrid, ya conocían la ciudad olívica pero como buenos amantes de la Navidad tenían que regresar en estas fechas. «El año pasado fuimos a Londres y este ya nos tocaba Vigo», comentan visiblemente sorprendidos. «En la televisión parece menos, o que es más de risa pero no. Está muy bien, muy bonito y lo recomendaremos», comentaba esta pareja que pudo ver en primera fila cómo el alcalde Abel Caballero presionaba el famoso botón que da inicio a dos meses de fiestas.

De fiestas y también de tradiciones. En el caso de la familia Valverde, venir al encendido se ha convertido ya en una costumbre. «Desde que empezó lo del árbol y las luces no hemos faltado. Para nosotros ya es tradición. A los niños les gusta y nosotros disfrutamos un montón también», comentaba uno de los jóvenes.

Junto a ellos estaban, subidos al escenario fijo que se habilitó con la reforma de la plaza un grupo de amigos y también familia que tiene marcado este día en el calendario como cualquiera otra celebración. «Es una nueva forma de reunir a toda la familia junta. Que llueve, pues paraguas y listo. No nos lo íbamos a perder por nada», contaba Ana, quien confesaba que un año llegó a perderse una cena de empresa por asistir al encendido navideño con sus familiares.

Y también cerquita del escenario dispuesto por el Concello para el acto del encendido, se encontraban otro grupo de jóvenes que tampoco quisieron perderse esta celebración: usuarios de Down Vigo que, a pesar los múltiples y más modernos adornos, todos coincidieron en señalar al árbol como el más espectacular. «Me gusta la música, entonces me quedo con el árbol aunque sea lo más común», comentaban los jóvenes.

Una vez comenzó la iluminación, la lluvia dio un respiro permitiendo que todos los asistentes, más tarde o más temprano, disfrutasen del árbol.