Comunidades de vecinos de Vigo ya reportan a servicios sociales los casos de soledad no deseada

En uno de cada seis hogares de la provincia de Pontevedra hay una persona mayor de 75 años que vive sola. La soledad no deseada, por tanto, se ha convertido en un problema social de la máxima importancia. Es por ello que cada vez son más los sectores que intentan intervenir para detectar estas situaciones y ponerles soluciones. Entre ellos se encuentran las propias comunidades de propietarios de Vigo, que en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) actúan ya de forma directa en la detección de vecinos, especialmente mayores, que están viviendo solos. Es más, notifican a los servicios sociales de los posibles casos en los que consideran que esas personas que sufren de soledad no deseada, ya sea porque son viudos o porque directamente no tienen familia.

Además, también informan a los vecinos sobre todos los recursos municipales y de asociaciones y ONG para afrontar esta situación, una orientación para facilitar la convivencia y el bienestar comunitario para que tengan un acompañamiento y evitar así ese aislamiento.

Es más, los administradores de fincas han elaborado una guía para que las comunidades de propietarios sepan cómo actuar ante casos de soledad no deseada en sus edificios.

Todas estas actuaciones se han acordado en el convenio que el Coafga ha firmado con la Consellería de Política Social en el que también han participado los colegios de farmacéuticos de Galicia y la federación gallega de comercio. De esta forma, se ofrecerá información a través de las farmacias, de cualquier comercio y de las propias comunidades de vecinos.

El objetivo es atender y servir de apoyo a todas aquellas personas que se sientan solas, estén donde estén e independientemente de su situación personal en colaboración también con Cruz Roja. Hay que recordar que existe una línea telefónica gratuita atendida por profesionales de Cruz Roja (900830831), un proyecto piloto con 1.0100 personas mayores de 65 años que recibirían seguimiento y acompañamiento personalizados y puntos presenciales de atención en oficinas de Cruz Roja de toda Galicia.

La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez, subrayó que «los administradores de fincas colegiados no sólo gestionamos edificios, sino que formamos parte de la vida cotidiana de las comunidades». «Con este convenio reforzamos el compromiso con la dimensión social y humana de nuestro trabajo: facilitar entornos donde nadie se sienta solo y todos tengamos un hogar seguro y bien gestionado», señalando además que «es un orgullo que Coafga sea pionero en la firma de un convenio de este tipo con un administración autonómica». De esta forma, se busca integrar la figura del administrador de fincas colegiado como agente de proximidad en comunidades residenciales, ofreciendo información, orientación y gestión encaminada a la mejora de la convivencia.

También en el ámbito sanitario han empezado a impulsar acciones contra la soledad no deseada. En colaboración con la Universidad de Vigo y la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, el Servicio de Trabajo Social del Área Sanitaria de Vigo para promover la participación de estas personas en su entorno y mejorar así su calidad de vida. Uno de los objetivos del proyecto es la detección precoz y el estudio de la soledad. Han iniciado la prueba piloto por cinco centros de salud cabecera y su zona de influencia —A Cañiza, Val Miñor, Moaña, Ponteareas y A Guarda—, pero la idea es llegar «poco a poco» a todo el área. Para empezar han escogido la zona rural, donde la soledad no deseada se refuerza con los problemas de transporte.

Tras casi dos años de puesta en marcha, han iniciado la segunda fase, que consiste en localizar a los «socios colaboradores», aquellos agentes de cada territorio que ofrezcan actividades de ocio saludable o de socialización que permita trabajar la soledad no deseada. En función de cada caso particular, con la información aportada en cada encuesta, diseñan una intervención individual, familiar o comunitaria, echando mano de estos recursos.

8.000 mayores vigueses de sienten solos

En Vigo, hay cerca de 70.000 mayores de 65 años, de los cuales 17.000 viven solos y se estima que 8.000 experimentan soledad no deseada. Son algunos de los datos obtenidos por el Concello tras realizar un diagnóstico en 2022 para trazar su mapa de la soledad. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y atención de personas dependientes y familiares y cuidadores, el gobierno local pidió 500.000 euros a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dentro del Programa de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza, cofinanciado con fondos europeos. Quiere lograr este objetivo a través de un proyecto de apoyo emocional y social a este colectivo a través de nuevas tecnologías, en particular, mediante aplicaciones disponibles en las televisiones conocidas como smart TV, es decir, inteligentes.