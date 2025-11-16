Clínica Villoria regala salud visual a setenta menores
La Clínica Villoria revisó ayer de manera gratuita la salud visual a 70 menores atendidos por la Fundación Amigos de Galicia. No solo les exploraron la vista, sino que les facilitarán sin coste los tratamientos y gafas que necesiten.
Cuentan desde la clínica que, «para muchos de estos pequeños ver bien no es algo garantizado» e inciden en la importancia que ello tienen en «cómo aprenden, cómo se relacionan y cómo descubren el mundo».
Junto a personal de la clínica, atendieron a estos niños profesionales de otras que acudieron para colaborar.
