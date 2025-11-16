El Chuvi refuerza la detección rápida de virus e incluye el de la bronquiolitis

La Consellería de Sanidade anunciaba el viernes el “inicio precoz de la ola epidémica de gripe y también el hecho inusual de que su presentación sea anterior al inicio de la ola por virus respiratorio sincitial (VRS)”. En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ya preveían que el adelanto de la influenza pudiera pasar por lo observado en otras comunidades del norte de España y tienen listo su plan de contingencia para la temporada de infecciones respiratorias. Una de las novedades es, precisamente, el refuerzo de sus estrategias de vigilancia y diagnóstico precoz, con la incorporación del VRS, el principal causante de la bronquiolitis, al panel de pruebas de detección rápida.

«Es probable que este año pueda venir antes, en el País Vasco tuvieron una subida muy rápida, aunque luego se estacionó un poco, pero como lo tenemos ahí al lado, conviene estar prevenido, y con este tiempo que tenemos, no es descartable», explicaba el director asistencial del Área Sanitaria de Vigo, José Manuel Olivares, dos días antes de que Sanidade confirmara el inicio precoz de la ola epidémica, que está en tendencia creciente con intensidad baja.

El virus respiratorio sincitial solía ser el primero en aparecer, pero este año le ha tomado la delantera la gripe. El jefe de Medicina Interna del Chuvi, el doctor Martín Rubianes, sospecha que la baja presencia del VRS aún puede deberse a una combinación entre las temperatura —todavía no han sido demasiado bajas— y la vacunación de niños —lactantes y prematuros cubiertos por el Sergas desde el 2023– y adultos —fuera del sistema público, con un coste de 200 euros–.

Como los virus compiten entre ellos, no cree que se generen demasiados problemas al solaparse, pero sí considera que «algo van a coexistir». De ahí que se espere que vaya a ser muy útil contar entre las pruebas una que permita el rápido diagnóstico del VRS.

Con la pandemia se desarrollaron y aplicaron herramientas de detección precoz como los test moleculares rápidos, que hoy permiten detectar el virus de la gripe en menos de una hora e iniciar antes las medidas necesarias. Explica el doctor Olivares que el panel habitual de detección, al que ahora se añadirá el virus de la bronquiolitis, incluía gripe A, gripe B y Covid 19. Se realizan en muestras tomadas con un hisopo de las secreciones de la parte superior de la garganta. Explica que con ello se pretende facilitar la obtención de diagnósticos específicos frente al VRS no solo en población pediátrica, sino también en adulta —cuando esté indicado por sus comorbilidades—, agilizar altas, dirigir mejor los tratamientos y, «en definitiva, mejora la atención clínica de forma adaptada al contexto actual».

Otros aspectos del plan

A la hora de elaborar el plan de contingencia frente a la gripe, señala el director asistencial que «lo que más preocupa siempre es la capacidad de respuesta de determinados servicios». Por ello se han planificado refuerzos de personal facultativo y de Enfermería en Urgencias, Medicina Interna, Geriatría, Neumología y Pediatría. Se hace sin una fecha concreta. «Sobre el papel, se hace pensando en enero y marzo, pero hay que estar pendientes por si se adelanta», detalla. También hay un plan de camas y, dependiendo de los niveles de ocupación, se van activando fases. Si hiciera falta, se desprogramarían cirugías no urgentes.

Las consultas en Atención Primaria por gripe aumentaron en el área un 71% en la última semana, pero aún son 11 por cada 100.000 habitantes, una cuarta parte de la media gallega. La tasa de ingresos está aún en 2 por cien mil vigueses, frente a los 12 de los ferrolanoso los 10 de los coruñeses.