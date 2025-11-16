La avanzadilla turística, inmune a la borrasca: «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla»
Mayoría portuguesa entre los primeros visitantes atraídos por las luces que ya recorren la ciudad en busca de los principales adornos pese al desapacible domingo
A pesar de la lluvia y del mal tiempo, vigueses y visitantes se acercaron esta mañana al centro de la ciudad para disfrutar de los adornos de la Navidad de Vigo, en particular del espectacular árbol de Porta do Sol para inmortalizarse con él de fondo.
Especialmente llamativo era la cantidad de turistas, portugueses sobre todo, los que aprovecharon el domingo para disfrutar de la ciudad viguesa en su época más festiva y entrañable.
El paraguas se convirtió en el compañero irrenunciable junto al móvil en este paseo por los alrededores del Casco Vello y también Policarpo Sanz. «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla y la verdad no nos ha decepcionado. Es sorprendente» , cuenta la familia Fernández, llegada desde Ponferrada a los pies del árbol.
Junto a ellos Daniel, Soisrtze y Nahikari Etxeberría, llegados de Cantabria, también se fotografiaban con los adornos de Porta doSol. «Estuvimos en el encendido y nos pareció una pasada, la lluvia no fue problema para nosotros», cuentan entre risas.
Todo lo que necesitas saber para disfrutar de la Navidad de Vigo
Si quieres conocer con detalle todo lo que ofrece la Navidad de Vigo deberías consultar esta guía completa. No te preocupes por el aparcamiento, Aquí tienes los estacionamientos con las plazas más baratas e incluso gratis. Y para evitar las aglomeraciones, te recomendamos que consultes aquí los días de mayor y menor afluencia.
