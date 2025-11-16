El Nadal Bus de Vigo echa a rodar para ver las luces de Navidad

Apenas 22 horas después del encendido con suspense del árbol, las luces de Navidad de Vigo sumaron otro atractivo más. Vitrasa activó este domingo el Nadal Bus, el emblemático autobús turístico que se transforma para adaptarse a estas mágicas fechas. El autocar tendrá su salida y llegada en la Farola de Urzáiz y fue presentado por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el director de la concesionaria, Carlos González, y el edil de Fiestas Especiales, Ángel Rivas. El vehículo reforzará su iluminación con más de 2.000 luces led en su exterior y el tótem informativo en la Farola. A su vez, incorpora un nuevo vinilado temático

El recorrido durará alrededor de 40 minutos con salida y llegada en el cruce de Príncipe, Colón y Urzáiz. Comenzará subiendo Gran Vía hacia Praza de España y Praza América, donde girará la rotonda para encaminarse hacia Camelias y Venezuela. Tras descender por República Argentina, mostrará los adornos en la parte inicial de García Barbón. La principal novedad será la incorporación del espectáculo «Vialia on Ice» en las inmediaciones del centro comercial y la estación intermodal, lo que implicará llegar hasta Choróns.

Abel Caballero (c.) atiende a turistas en el Nadal Bus junto al director de Vitrasa (i.) y el edil de Fiestas, Ángel Rivas / Pablo Hernández Gamarra

El precio es de 5 euros para los titulares de la PassVigo -siendo necesaria la compra con antelación- y 9 euros en el público general. Los menores de tres años no pagarán ni ocuparán asiento. Toda la información estará disponible en la web y aplicación del Concello de Vigo, así como en la web de Avanza-Vitrasa y la plataforma de venta Woutick!.

Horarios del Nadal Bus:

En total están previstas 85 frecuencias y unas 6.630 plazas en este servicio, aunque desde Vitrasa explican que se podrá aumentar atendiendo a la demanda de las próximas semanas. El pasado año más de 4.000 visitantes disfrutaron del mismo.

Del 17 de noviembre al 18 de diciembre:

Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves: 18:30 horas.

Viernes, sábados y víspera de festivos: 18:30, 19:30 y 20:30 horas.

Del 19 de diciembre al 4 de enero:

Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves: 18:30 y 19:30 horas.

Viernes, sábados e víspera de festivo: 18:30, 19:30 y 20:30 horas.

Los festivos más señalados, como los días 25 de diciembre y 1 de enero no circulará.