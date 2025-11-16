Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto

Un autobús se hundió esta tarde-noche en plena avenida de Madrid tras formarse un sovacón en el asfalto. Una de las ruedas del autocar se quedó atrapada y tuvieron que intervenir los Bomberos de Vigo para sacarla. El suceso se quedó en un susto y no hubo que lamentar daños ni humano ni en el propio vehículo, que continuó su ruta tras ser desatascado.

El percance ocurrió sobre las 19.00 horas en uno de los carriles en sentido Vigo, concretamente unos metros antes del paso de peatones situado tras la nueva rotonda, enfrente a los concesionarios emplazados en el lateral de la vía. El asfalto que cedió es reciente, pues la arteria de entrada a la ciudad se encuentra en obras. A escasa distancia por debajo del hueco que se generó en el firme, discurre el río Lagares.

El accidente sucedió tras una lluviosa semana, incluido este domingo, que pudo haber comprometido el firme, aunque mañana acudirán los técnicos a investigar lo ocurrido, según han informado a FARO fuentes oficiales. La incidencia se resolverá en unas 24 horas.