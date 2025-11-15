«Vivir con diabetes es como tener un bebé a tu cargo toda la vida»

Hubo una época en la que este ovetense, enfermero pediátrico en el HUCA y diabético desde los 15 años, tomaba mucha sacarina. La ha dejado porque es «malísima», pero de aquella no se sabía. «Había mucho desconocimiento». Ahora, bajo el nombre de «Don Sacarino», ha desarrollado un proyecto divulgativo con información práctica para diabéticos que ha conquistado las redes.

-¿Cómo es vivir con diabetes?

-Es complejo. Vivir con diabetes podría ser como vivir con un bebé a cargo toda la vida, que lo tienes que atender en absolutamente todo. A diferencia de la mayoría de patologías crónicas, en que el tratamiento es un 90% y a unos pacientes les funciona y a otros no, en diabetes el tratamiento es el 10% y va a hacer efecto siempre, pero tiene un 90% que es la atención a ese bebé: educación y metodología, todo lo que tienes que hacer a nivel nutricional, de ejercicio, de cuidados básicos… Es una patología extremadamente compleja y demandante.

-Le siguen 188.000 personas en Instagram. ¿Cree que se necesitaba algo así?

-Fue de estas cosas que no te esperas. Ya venía unos años antes de ser referente a nivel nacional , con unos 30. 000 seguidores, casi todos pacientes con diabetes o sanitarios. Un día se me ocurrió hacer la sección «Productos caca o chachis del Mercadona» —empecé por este supermercado— y uno de los vídeos se viralizó. Ahora, en la cuenta convive muchísima gente con diabetes y población general a la que le interesa llevar un estilo de vida saludable, hacer una compra saludable y, por supuesto, prevenir la diabetes.

-¿Son los productos por los que también debería optar el resto de la población?

-La que se intenta inculcar a una persona con diabetes es un tipo de nutrición saludable, que debería de seguir todo el mundo. Pero puede haber productos que para la diabetes vayan bien, por ser libres de azúcar, con pocos hidratos y que se puede gestionar relativamente fácil, pero no quiere decir que sean saludables. Igual llevan aditivos poco interesantes, edulcorantes no saludables... Siempre hay que jugar en esa línea, sobre todo, con los peques. Intentar darles cosas que faciliten una gestión lo más sencilla posible y levantar la mano cuando son cumpleaños o situaciones especiales.

-Hablando de momentos especiales, hace recomendaciones de turrones, por ejemplo. ¿Un diabético puede comerlos?

-Sin problema. No deja de ser una base de fruto seco, huevo y azúcar. Hay que sustituirlo por edulcorante y, si puede ser libre en hidratos de carbono, mejor. Va a haber turrones con malos edulcorantes y otros, igual un poco más alternativos, que sí serán buenos. Pero es el único momento del año en el que tampoco tenemos que pensar si es saludable o no; es para disfrutar, mientras que el resto del año hagamos las cosas bien.

-¿El diabético tiene que mirar todo tan en detalle que ha hecho una guía para ir a un japonés?

-Sí, todo te afecta. Por ejemplo, si un niño tiene fiebre, los padres tienen que mirar muy detenidamente los jarabes porque muchos llevan azúcares. Las temperaturas bajas pueden influir. Las elevadas, también. Alimentación, ejercicio, salud mental… He recogido más de 53 factores. Y lo social también. No es lo mismo contar las raciones en casa, que tienes las herramientas y lo haces en crudo, que ir a un restaurante y hacerlo a ojo. El año pasado saqué el libro “Calculando raciones con Don Sacarino”, que recoge más de 700 productos y enseña a comer en uno de sushi, un mexicano o un italiano. Y que la gente no deje de ir a comer fuera por malas experiencias.