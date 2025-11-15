Villalobos destripa su lenguaje propio en la EMAO

La Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) dedicó a Nelson Villalobos su programa de actividades de los viernes. El pintor cubano-vigués explicó el «lenguaje visual propio» que ha ido desarrollando y en el que confluyen la «tradición, experimentación, memoria y contemporaneidad». El evento fue presentado por el director de pintura de la EMAO, Darío Basso, y permitió conocer las principales influencias y la evolución de su propuesta artística durante los últimos años.