Villalobos destripa su lenguaje propio en la EMAO
La Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) dedicó a Nelson Villalobos su programa de actividades de los viernes. El pintor cubano-vigués explicó el «lenguaje visual propio» que ha ido desarrollando y en el que confluyen la «tradición, experimentación, memoria y contemporaneidad». El evento fue presentado por el director de pintura de la EMAO, Darío Basso, y permitió conocer las principales influencias y la evolución de su propuesta artística durante los últimos años.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad