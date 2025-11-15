El Puerto garantiza su «eficiencia» en los picos de actividad inminentes
Prioriza la agilidad, «especialmente, en el contexto de la campaña navideña»
El Puerto de Vigo se prepara para afrontar un «periodo de intensa actividad en los próximos meses». Las causas que pone sobre la mesa: una «confluencia de factores que ha derivado en el aumento de actividad que está experimentando la terminal de contenedores».
Explica la entidad de la Praza da Estrela que «la huelga en Malvinas ha provocado que la mayor parte de las capturas de calamar lleguen en las próximas semanas, lo que, sumado al conflicto del langostino en Argentina, la entrada de las capturas de atún y el tradicional aumento de movimiento asociado a la campaña navideña, supondrá una gran llegada de mercancía, generando picos de trabajo».
«En este contexto, la Autoridad Portuaria de Vigo quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza a todos los operadores y clientes, asegurando que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la eficiencia y la capacidad de respuesta», deja claro la entidad presidida por Carlos Botana. Ante esta previsión, «está implementando un plan de acción proactivo, priorizando la agilidad como factor clave, especialmente, en el contexto de la campaña navideña». «Se han activado las mesas de trabajo de logística, con reuniones previstas en los próximos días con los grupos de pesca y mercancías, así como el grupo de trabajo aduanero y de inspección. Además, se han establecido una serie de medidas específicas para cubrir el periodo de máxima demanda», traslada.
La Autoridad Portuaria también pone en valor «los esfuerzos realizados por los operadores portuarios para evitar los colapsos experimentados en años anteriores».
