El precio medio de la vivienda en Vigo registra el mayor incremento de los últimos 16 años

Pasa el tiempo y el acceso a una vivienda en Vigo, ya sea en alquiler o propiedad, es cada vez más complicado. Dos meses y medio después de entrar en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), nada ha mejorado en este terreno. A la espera de que se desarrollen las actuaciones previstas en este documento, llamado a reconfigurar la ciudad en las próximas décadas, el precio medio de los pisos y las casas en venta ha llegado al máximo de los últimos 15 años, aproximadamente, según Idealista. Basta con echar un ojo a los escaparates de las inmobiliarias o los portales web para comprobar que las cantidades que se exigen son, para muchos bolsillos, prohibitivas, tanto en el centro como en los barrios y parroquias.

El incremento mensual del precio medio de la vivienda en venta de septiembre a octubre es el más elevado desde diciembre de 2009. Subió un 2,8%, según las estadísticas de Idealista, variación que asciende al 3,7% en la comparación trimestral y al 3,3% en la anual. La escasez de nuevas promociones tras muchos años con un Plan Xeral desactualizado, el aumento del coste de los materiales y de la mano de obra, la especulación llevada a cabo por inversores o el aumento de la demanda están detrás del alza, que parece no tener fin. Lejos quedan los precios más bajos de la serie histórica, registrados en junio de 2016 (1.723 euros el metro cuadrado) y febrero y agosto de ese mismo año (1.727 euros el metro cuadrado en ambos meses).

Más datos. Según los registros de Idealista, el portal inmobiliario con más anuncios, el precio medio del metro cuadrado de las viviendas en venta en Vigo es de 2.335 euros. Un cálculo: en base a esta estadística, un piso de 100 metros cuadrados cuesta 233.500 euros de media. Es la cifra más alta desde mayo de 2010, momento en el que se reclamaban 2.352 euros. Después de varios meses de subidas y bajadas, el precio pega un estirón y se aproxima al máximo histórico, registrado en el mes de febrero de 2010: 2.431 euros el metro cuadrado de media. Son números que generan una mayor inquietud entre los ciudadanos que buscan un hogar y que preocupan también a los sectores económicos, puesto que la dificultad para encontrar un techo aleja el talento de la urbe.

La situación es bastante más preocupante en A Coruña, donde el precio medio del metro cuadrado está ya en 2.900 euros, tras un 0,7% por ciento de subida mensual. Es el máximo histórico de la ciudad herculina, que lidera el ranquin de urbes a nivel autonómico. En Santiago de Compostela, es de 2.059 euros (cayó un 0,4% entre septiembre y octubre). En Ourense, de 1.585 euros (subió un 0,7%); en Pontevedra, de 2.170 euros (bajó un 1,4%); en Lugo, de 1.428 euros (descendió un 1,6%); y, en Ferrol, de 1.171 (creció un 1,4%). El precio medio del metro cuadrado en el conjunto de Galicia es de 1.485 euros. En Mos, es de 1.232 euros; en Porriño, de 1.212 euros; en Gondomar, de 1.336 euros; en Baiona, de 2.287 euros; y, en Nigrán, de 2.567 euros. Idealista no muestra datos actualizados del municipio de Redondela.

Carta remitida al alcalde

Amnistía Internacional, Ecoloxistas en Accións, Ecoloxistas Galiza Atlántica Verde, la parroquia del Cristo da Vitoria y el Sindicato de Inquilinas enviaron una carta al alcalde, Abel Caballero, en la que piden al Concello la elaboración de un plan «para dispor en catro anos de 3.300 vivendas sociais», solicite «decontado á Xunta a aplicación de control de prezos do alugueiro» y reclame a la Sareb «os terreos e vivendas transferidos e á Xunta as vivendas de titularidade pública para incorporalos ao parque público de vivenda social». También solicitan un «programa contra desafiuzamentos cun protocolo específico de actuación, a contratación de persoal suficiente nas Concellerías de Vivenda e Política Social» o aumentar las partidas para compra de viviendas y ayudas de rehabilitación y emergencia.

Sobrevaloración de inmuebles

El Banco Central Europeo (BCE) estima que los inmuebles residenciales registraban en junio una sobrevaloración de entre el 29% y el 2%, con un promedio del 16,8%. Por ponerlo en perspectiva, se trata del nivel medio más elevado en algo más de 16 años: desde marzo de 2009.La sobrevaloración de la vivienda en España a ojos de la autoridad monetaria marcó un máximo histórico del 33,3% de media en el tercer trimestre de 2007, en pleno pico de la burbuja inmobiliaria.

Tras el estallido de la misma, comenzó a bajar de forma acelerada. De hecho, el desplome de los precios provocó que, pese a la caída de la renta disponible de los hogares por el alza del paro y la caída de los salarios, el mercado registrase infravaloración entre el último trimestre de 2011 y el último de 2019. El Banco de España también estima que la vivienda es más cara de lo que las familias pueden pagar, pero de forma más moderada: 9,3% en el segundo trimestre, con un máximo del 12,6% y un mínimo del 5,3%. Informa: Pablo Allendesalazar.