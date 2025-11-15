La Policía Local corta el sentido ascendente de Gran Vía 2 horas por un accidente

La avenida Gran Vía tuvo que ser cortada ayer en sentido ascendente desde Urzáiz a consecuencia del choque de dos turismos. Los hechos ocurrieron poco después de las 16.00 horas, cuando a la altura de calle Venezuela, dos coches colisionaron quedando uno próximo a las rampas mecánicas, por el carril izquierdo, y el otro en el central. Debido a la posición en la que quedaron ambos vehículos, fue necesaria la presencia de dos grúas para su retirada, por lo que la Policía Local se vio obligada a cortar los carriles de subida y redirigir el tráfico para tratar de descongestionar el entorno.

El cierre de los carriles en sentido ascendente se prolongó casi dos horas, cuando finalmente los dos turismos pudieron ser retirados. Hasta el punto también se traslasó una ambulancia de 061 para la asistencia y posterior traslado al hospital de uno de los conductores, si bien fuentes policiales confirmaban que ninguno revestía heridas de gravedad. La lluvia y el exceso de tráfico provocaron graves retenciones en la zona.