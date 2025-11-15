La Policía Local corta el sentido ascendente de Gran Vía 2 horas por un accidente
La avenida Gran Vía tuvo que ser cortada ayer en sentido ascendente desde Urzáiz a consecuencia del choque de dos turismos. Los hechos ocurrieron poco después de las 16.00 horas, cuando a la altura de calle Venezuela, dos coches colisionaron quedando uno próximo a las rampas mecánicas, por el carril izquierdo, y el otro en el central. Debido a la posición en la que quedaron ambos vehículos, fue necesaria la presencia de dos grúas para su retirada, por lo que la Policía Local se vio obligada a cortar los carriles de subida y redirigir el tráfico para tratar de descongestionar el entorno.
El cierre de los carriles en sentido ascendente se prolongó casi dos horas, cuando finalmente los dos turismos pudieron ser retirados. Hasta el punto también se traslasó una ambulancia de 061 para la asistencia y posterior traslado al hospital de uno de los conductores, si bien fuentes policiales confirmaban que ninguno revestía heridas de gravedad. La lluvia y el exceso de tráfico provocaron graves retenciones en la zona.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad