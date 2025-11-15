Parkings en la Navidad de Vigo 2025: las plazas más baratas e incluso gratis

¿Dónde aparcar durante la Navidad de Vigo 2025? Esta puede ser una de las preguntas más repetidas en en la ciudad todo el año, pero particularmente durante la campaña navideña. Primer consejo si quieres meterte en el corazón de las luces de Vigo: no lleves tu coche hasta el centro. Hay multitud de calles cortadas y se esperan importantes atascos (aunque existen «chivatos» que te ayudarán a evitarlos). Pero si no te queda otra alternativa, toma nota: te damos las mejores alternativas para estacionar. Desde los parkings más baratos y cómodos, pasando por la zona azul y llegando incluso a algún 'oasis' gratuito. Y, si quieres planificar tu vista a la colosal Navidad de Vigo, te dejamos un «guía completa de las luces 2025».

Conseguir un hueco libre para dejar el coche aparcado en superficie en el centro de Vigo es cada vez más difícil. Y la situación, lejos de mejorar, se complicará durante los próximos dos meses con motivo de la Navidad de Vigo 2025, cuando se prevé un aluvión de vigueses y turistas hacia el corazón del casco urbano para contemplar la decoración navideña y participar en las actividades programadas. Este año, además, llega cargada de novedades y nuevos espacios que la convertirán en la Navidad más grande de la historia de Vigo.

¿Lo mejor? Utilizar el transporte público. De lo contrario, la mayoría tendrá que acabar en algún parking subterráneo y echar cuentas (y eso, si consigue llegar). Y la elección puede suponer un importante ahorro. La oferta es amplia. Los hay que no se llevan ni un céntimo durante los primeros minutos, hasta los que se aproximan ya a los 3 euros por 60 minutos.

Parkings más baratos y caros en el centro de Vigo

A continuación podrás consultar los parkings más baratos en el centro de Vigo. En el gráfico bajo estas líneas puedes ver su ubicación y el precio por aparcar 1 hora y el máximo diario (algunas tarifas pueden haber sufrido alguna variación). Puedes consultar todos los aparcamientos en este enlace de la página oficial del Concello de Vigo.

El aparcamiento del Centro Comercial A Laxe era hasta hace poco una de las grandes excepciones de Vigo en el que se podía dejar dejar el coche durante 1 hora sin pagar nada. Ahora ya son solo 30 minutos. Presume de 500 plazas y, de cara a la Navidad de Vigo 2025, permite quedarse a tiro de piedra de todos los puntos neurálgicos: Porta do Sol, el mercado de la Alameda, la Noria Gigante, el Casco Vello... Continúa siendo de los más económicos. La primera hora de estacionamiento cuesta 1,29 euros.

Eso sí, este subterráneo está entre los más codiciados, particularmente en Navidad, por lo que las colas también son habituales y podrías tener que aguantar algún atasco.

Otro de los grandes parkings más económicos está en el Centro Comercial Vialia, pero no el interior, sino en el exterior. Se puede dejar el coche por solo 1,48 euros la hora.

También en un punto neurálgico, incluso para evitar meterse en el corazón de Vigo durante la Navidad, se ubica otro de los subterráneos más económicos para dejar el coche: Praza do Rei. El subterráneo ubicado a los pies del Ayuntamiento cobra 1,78 euros cada hora. Presume de 450 plazas y está a escasos 5 minutos de Porta do Sol. Una tarifa similar, aunque en una zona más apartada pero también estratégica para visitar la ciudad caminando, está el parking de la estación de trenes de Guixar. Eso sí, sus usuarios deben tener en cuenta que es un aparcamiento al aire libre. Pueden encontrarse tarifas desde 1,6 euros cada hora.

En la misa línea económica (menos de 2 euros la hora) y muy próximos al corazón de las luces de Navidad de Vigo, están los siguientes parkings:

Con una tarifa intermedia, en el entorno de los 2 euros por cada hora de aparcamiento, están:

Praza da Estrela : 2 euros / hora

: 2 euros / hora Velázquez Moreno : 2,1 euros / hora

: 2,1 euros / hora Venezuela : 2,17 euros / hora

: 2,17 euros / hora Parking Príncipe (Eduardo Iglesias, 12): 2,2 euros / hora

(Eduardo Iglesias, 12): 2,2 euros / hora Fernando el Católico : 2,2 euros / hora

: 2,2 euros / hora Rosalía de Castro : 2,2 euros / hora

: 2,2 euros / hora Parking Central (Doctor Cadaval): 2,2 euros / hora

(Doctor Cadaval): 2,2 euros / hora Arenal : 2,36 euros / hora

: 2,36 euros / hora Parking Progreso: 2,4 euros / hora

Los parkings más caros en la zona centro de la Navidad de Vigo superan los 2,4 euros la hora o se aproximan. En cualquier caso, si vas a estar 5 horas o incluso un día entero, consulta el gráfico que acompaña esta información. Las tarifas de larga estancia pueden llegar a ser más favorables que las de solo 1 hora de estacionamiento.

Colón: 2,4 euros / hora

2,4 euros / hora Parking Mercado O Progreso: 2,4 euros / hora

2,4 euros / hora Policarpo Sanz: 2,5 euros / hora

2,5 euros / hora Urzáiz: 2,63 euros / hora

2,63 euros / hora O Berbés : 2,6 euros / hora

: 2,6 euros / hora Parking Náutico: 2,88 euros /hora

La zona azul, más económica y gratis los fines de semana

La zona azul es quizás lo más 'equilibrado'. La probabilidad de encontrar un hueco libre no es alta, sobre todo en las horas puntas en Navidad, pero el coste es de solo 0,60 euros por una hora y de 1,45, por dos. Eso sí, el tiempo máximo de estacionamiento son 120 minutos. Luego es preciso cambiar el coche de plaza. Los fines de semana y festivos es gratis. Durante la semana hay que pagar de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Una de las ventajas es que se puede pagar y renovar el tique a través de una aplicación para el teléfono móvil.

Un controlador de la Zona Azul de Vigo. // FdV

Y, aunque encontrar plazas libres de pago en el centro de Vigo es complicado, todavía quedan algunos «oasis» donde es posible conseguirlo, como todo el entorno de O Castro, la parte baja de Simón Bolívar. Son pequeñas excepciones y, por lo tanto, la demanda es muy elevada, lo que hace que el factor suerte sea indispensable para conseguir aparcar ahí el coche.