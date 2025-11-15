Obituario: Jorge Buján, jurista y amigo

Conocí a Jorge Buján en 2006 con ocasión de los cursos de doctorado en Derecho en la Universidad de A Coruña. Era un alumno inquieto, con curiosidad intelectual al que interesaba sobremanera la proyección del principio de tutela judicial efectiva sobre el Derecho Administrativo. Quizás por ello, más adelante defendió, bajo mi guía, su tesis doctoral en la Universidad herculina sobre los Principios Generales del Derecho y el Derecho Procesal Administrativo.

A la colaboración académica, siguió la elaboración de publicaciones conjuntas sobre las acciones de clase en el derecho administrativo, sobre las obras públicas locales o, también, a la contratación pública. En ese tiempo se forjó una amistad que perduró hasta su fallecimiento. Una amistad que me permitió conocer a una persona generosa, con convicciones profundas y con un sentido rebelde y crítico que tanta falta hace hoy en día entre nosotros.

Jorge fue cofundador de la primera Spin Off jurídica de carácter universitario, Ius Publicum Innovatio, dependiente de la Universidad de A Coruña, dónde también desarrolló relevantes actividades de consultoría jurídica internacional.

Era una persona muy comprometida con Tui. En una ocasión le pedí si podía encontrar el lugar de origen de los bisabuelos de un profesor uruguayo que suele venir con frecuencia a Galicia. Por supuesto, removió Roma con Santiago y encontró en la parroquia de Santa Marina de Covelo la localidad de la que partieron los bisabuelos del Profesor Augusto Durán a América a principios del siglo XX. Muchas veces, sobre todo en verano, me enseñó con detalle la catedral tudense y tantos espacios que evocan otros tiempos y que hacen de Tui una de las Villas más importantes de Galicia.

Recuerdo los paseos por la ribera del Miño, cerca del Parador, donde conversamos de lo divino y de lo humano y los paseos en la lancha de uno de sus parientes. También me acuerdo ahora de algunos almuerzos en Madrid con él y con Rodrigo cuando iban los dos a ver los partidos del Atlético de Madrid, su equipo de futbol de toda la vida. Cuando había algún encuentro relevante en la capital del Reino del Atlético allí llegaban Jorge y Rodrigo con las bufandas rojiblancas para estar cerca del equipo de sus amores.

Se fue demasiado pronto dónde tantos quisiéramos ir, pues todavía le quedaba mucho por hacer. En el plano humano y en el profesional. En cualquier caso, Jorge ha dejado una huella imborrable en las personas que lo hemos tratado estos años. De coherencia, de pasión por el Derecho y por su familia.

Pilar y Rodrigo, así como sus padres, especialmente sus padres, saben que sigue presente con nosotros y que ahora nos seguirá ayudando, probablemente con mayor eficacia.

Descanse en paz un hombre de bien.

* Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña