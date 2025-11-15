Proponen recuperar la verbena de Nochevieja como guinda a la Navidad de Vigo

A escasas horas de que el contador llegue a cero y Vigo alumbre la Navidad «en todo el planeta Tierra», la programación para las próximas cinco semanas de luces y fiestas podría no estar cerrada del todo. Y es que más allá del árbol de 45 metros en Porta do Sol, los mercadillos de Praza de Compostela, Vialia y O Calvario o los millones de bombillas leds, hay quien echa en falta una de las celebraciones más características de estas fechas: la verbena de Nochevieja.

Es por ello que el Partido Popular de Vigo ha vuelto a reclamar al Concello que recupere una tradición que ya lleva seis años en el olvido. La tradicional fiesta en As Travesas atraía a miles de personas de diversos orígenes, celebrando en 2019 dos décadas de vida con el estreno de la reformada Plaza América. Sin embargo, la pandemia primero y la falta de apoyos para su recuperación hicieron que se diluyera dentro de los otros eventos invernales en la urbe.

No es la primera vez que desde el grupo municipal trasladan esta petición. «Si Vigo no tiene fiesta de fin de año en la calle, será porque Abel Caballero no quiere. Y que no venga con excusas”, ha manifestado el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Martín, recordando que en 2024 ya propusieron lo mismo.

Un intento fallido tras la pandemia

Hace dos años estaba previsto su regreso de la mano de la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Vigo (AETRAVI) y el Concello, lo que hubiera permitido estrenar el renovado reloj del Instituto Santa Irene. El mecanismo inaugurado hace ahora 80 años y obra del anarquista Evangelino Taboada permanece así anclado en las campanadas hacia el 2020, como si de la película Jumanji se tratase. Sin embargo, el temporal que azotó la ciudad el 31 de diciembre de 2023 obligó a cancelar dicha fiesta, aunque el alcalde barajó trasladarla al mes de marzo para incentivar las compras alrededor del Día del Padre.

Se quedó, lamentó Miguel Martín, en una «eterna promesa» de las muchas que tiene sin cumplir Caballero. «No sabemos por qué se niega a organizarla», ha afirmado el portavoz popular. Su coste rondaría los 40.000 euros teniendo en cuenta la contratación de músicos, cotillón, luces, sonido y personal de seguridad o limpieza, algo «perfectamente asumible» para las arcas municipales según el edil de la oposición.

Marín ha recordado que otras grandes urbes son famosas por este tipo de fiestas: la bahía de Sydney y su Ópera, la Puerta del Sol de Madrid o Times Square en Nueva York. «Parece lógico que una ciudad que aspira a ocupar un lugar en el mapa de la Navidad también ofrezca la posibilidad de dar la bienvenida al año nuevo en plena calle. También pensando en los turistas que nos visitan en esas fechas», explicaba.