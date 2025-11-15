Luisa Sánchez ensalza los premios Imaxes do Patrimonio
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, puso ayer en valor los premios Imaxes do Patrimonio por «promover el diálogo entre generaciones». Durante la ceremonia de entrega de estos galardones, Luisa Sánchez felicitó a la organización (Ponte nas Ondas) por el trabajo desarrollado en salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, que se plasma en un certamen en el que los alumnos evocan vivencias de sus antepasados.
