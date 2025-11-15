Lavadores rastreó diabetes y prediabetes ayer entre sus pacientes

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, ayer, se desarrollaron diversas acciones en centros sanitarios del área de Vigo. Entre ellos, en el centro de salud de Lavadores llevaron a cabo a todos los pacientes que acudieron a consulta una glicada capilar, una prueba que mide el nivel promedio de glicosa en sangre en los últimos tres meses y puede indicar así si hay una diabetes tipo 2 o una prediabetes.

El establecimiento de un cribado poblacional que permita la detección precoz de esta patología en aumento en la población es una demanda de las asociaciones.