Hoy Vigo enciende la Navidad en el planeta

Todo preparado para el encendido de la Navidad «en el planeta Tierra». El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que será a las 20.00 horas de esta tarde cuando el municipio se ilumine por completo, empezando por el majestuoso árbol de la Porta do Sol.

Este tradicional acto multitudinario obligará, como en anteriores ocasiones, a activar un amplio dispositivo de seguridad y a establecer aforo limitado. Habrá tres pantallas para poder seguir el encendido desde otros puntos de la ciudad: Museo Marco, Policarpo Sanz y en Vialia.

Según anunció Caballero, la zona central de Porta do Sol se vaciará antes de las cuatro de la tarde. Y, como en anteriores ocasiones, habrá aforo limitado. En total, serán 7.000 las personas que puedan ver el sábado en primera fila el espectáculo. Los accesos se abrirán a las 18.00 horas.

Toda la Porta do Sol estará vallada y los accesos, controlados. En el corazón de la plaza se estima que podrán estar un máximo de 2 personas de pie por metro cuadrado, tal y como establece la Ley de Espectáculos de Galicia. De hecho, por motivos de seguridad, no habrá público ni en la Praza da Princesa ni tampoco hacia la zona de Elduayen. «Una vez alcanzado el máximo, se cerrarán los accesos», se expone en el Plan de Autoprotección municipal.

Parte de los adornos que se encienden esta tarde. | Marta G. Brea

A mayores, se establecerá una zona acotada junto al árbol de Porta do Sol para Personas con Movilidad Reducida y que podrán acceder desde Doctor Cadaval acompañados por voluntarios.

Además de las miles de personas que se prevé que se congreguen en la plaza central, se prevén que también haya importantes concentraciones de público en la Farola de Urzáiz, Príncipe, Rosalía de Castro, Gran Vía o Policarpo Sanz, donde se encuentran los principales elementos decorativos de la Navidad de Vigo 2025.