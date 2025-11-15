La demolición del edificio de República Argentina debe ser «integral»

La responsable de Urbanismo e Vivenda del Concello, María José Caride, aclaró que «la Gerencia Municipal de Urbanismo actuó inicialmente respetando los derechos de los propietarios de República Argentina número 3 al decretar la ruina parcial de la edificación situada en el número 5, de tal modo que se mantendría» el sótano del 3 en su totalidad —una zona se ubica bajo el número 5—. Añadió que «una sentencia judicial obliga a entender que la demolición del edificio de República Argentina n.º 5 tiene que ser integral».

Explica Caride que, «a instancia de un contencioso-administrativo», el Concello tuvo que «declarar la ruina total del edificio situado en República Argentina número 5, extendiéndose también al forjado que soporta el suelo de la edificación en su totalidad, comprendiendo, por lo tanto, el techo que cubre la superficie del sótano del edificio número 3, que se prolonga bajo la planta de abajo del edificio n.º 5».

Caride recuerda «las prevenciones establecidas en esa sentencia en cuanto a la extensión del deber de demolición de ese elemento y de la pared de ladrillo que separa ambos sótanos, que deben ser reconstruidos en su misma posición por la actora propietaria del edificio del número 5 de forma inmediata a la demolición».