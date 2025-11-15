El Cunqueiro acoge pruebas gratuitas para detectar la EPOC
R.C.
La compañía Esteve Teijin, referente en Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRD), realizará el próximo miércoles día 19 en el Hospital Álvaro Cunqueiro espirometrías gratuitas a la población para una detección precoz de la EPOC, una enfermedad respiratoria que afecta al 11,8% de la población adulta de más de 40 años, aunque se estima que hay un infradiagnóstico del 75% de los casos. El horario será de 10.00 horas a 13.00 horas. En la comunidad gallega son cerca de 4.000 los pacientes afectados por esta patología.
