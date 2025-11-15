Continúa la 'guerra del agua': la Xunta comunicó al Concello siete meses después las deficiencias en las válvulas

Continúa la 'guerra' entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo debido a la responsabilidad por la falta de mantenimiento de dos válvulas en la presa de Eiras que ocasionó una fuga. La Consellería de Medio Ambiente ha emplazado este sábado al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a una «reunión técnica» para el próximo martes «ante la urgencia de adoptar medidas para garantizar el abastecimiento a una población de más de 400.000 personas». Con todo, el gobierno autonómico continúa culpando al Ayuntamiento de la falta de cuidado «preventivo» en las piezas afectadas. Sin embargo, el convenio firmado en 2023 es tajante: «Su mantenimiento y conservación corresponde a Augas de Galicia -ente adscrito a la Xunta-». Aqualia, la empresa concesionaria municipal, ha informado además que la institución regional solo comunicó la citada problemática siete meses después de ser observada por los técnicos.

El gobierno autonómico le remitió una carta al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el pasado martes alertando del riesgo de desabastecimiento «de más de 400.000 personas» a raíz de la existencia de una fuga en el embalse de Eiras. El miércoles, el regidor salió al paso, se despojó de toda culpa y acusó a Augas de Galicia, ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, de mentir: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia». El jueves, la delegada de territorial autonómica, Ana Ortiz, afirmó que fue precisamente Caballero quien faltó a la verdad. Y, finalmente, este sábado, en un comunicado enviado a la prensa, Medio Ambiente vuelve a reclamarle al Concello de Vigo un encuentro, una propuesta que ya había sido rechazada en primera instancia por un Caballero que, según la propia Xunta, «ahora está dispuesto a analizar en conjunto la situación» -tras enterarse del cambio de postura, alegan, «no por canales oficiales»-.

«Esta reunión es imprescindible para la coordinación entre ambas administraciones ya que, aunque la titularidad de la presa es autonómica, el Ayuntamiento es el responsable exclusivo de su accionamiento y del mantenimiento preventivo de las válvulas», insiste, en la nota, la cartera dirigida por Ángeles Vázquez.

El convenio firmado señana a Augas

Como publicó esta semana FARO, las Normas de Explotación rubricadas en enero del 2023 por el cual la propiedad de la presa de Eiras pasó a manos de la Xunta de Galicia, sin embargo, especifican claramente que el «mantenimiento» y la «conservación» de las válvulas «corresponden a Augas de Galicia», concretamente a través de su contratista, la empresa Ain Active Om S. L. Al Concello de Vigo, por medio de la firma concesionaria FCC Aqualia, únicamente se le requiere el accionamiento tanto de las piezas en cuestión como de las compuertas de la torre de toma, según lo pactado por las partes en el escrito.

La propia Aqualia, mediante un comunicado emitido ayer, incidió en la misma cuestión, alegando, textualmente, que «la operativa de conservación y mantenimiento de los elementos de la presa de Eiras le corresponde a Augas de Galicia, entidad que tiene el control de accesos de todas las empresas y trabajadores que realizan cualquier labor en las instalaciones». Esta labor, señala al mismo tiempo, era «ejecutada» por Aqualia precisamente «hasta el 25 enero de 2023», fecha en la que las llaves del embalse pasaron a manos autonómicas.

Aqualia concreta que fue el 9 de abril del 2025 cuando «se detectan dos incidencias que afectaban a dos de las cuatro válvulas» durante una «prueba de los órganos de desagüe de la presa, entre los que se encuentran las válvulas de toma y las compuertas de la torre de toma».

Para la realización de esta prueba, Aqualia abunda que mantuvo «una comunicación constante que incluyó indicaciones por su parte para que el abastecimiento no se viese afectado», unas directrices con las que Augas de Galicia «estuvo conforme».

A renglón seguido, establece que una de las incidencias debería ser detectada durante las revisiones periódicas que debe realizar Augas de Galicia y solventada dentro de las tareas de conservación y mantenimiento establecidas en el pliego»; la otra, abunda, «se produjo durante la prueba en la apertura de la válvula», tarea de la propia Aqualia.

Ambos percances «fueron trasladados por la Xunta de Galicia al Concello de Vigo el 11 de noviembre de 2025», es decir, siete meses después de conocerse.