La ciudad vive su semana más lluviosa del año

La borrasca Claudia es del todo inusual. Su comportamiento es contrario a su naturaleza: en lugar de pasar de largo, como suelen hacer estos fenómenos atmosféricos, está estacionada en nuestra comunidad. La situación provoca que estemos ante la semana más lluviosa del año: en apenas once días se acumularon más de 350 litros por metro cuadrado. El día con más precipitaciones del mes (y del año) fue el pasado miércoles. Solo durante esa jornada se acumularon 66,6 litros. Ni en todo 2024 se alcanzó una cifra tan elevada.

En estos meses, el antecedente que más se aproxima ocurrió en abril, cuando hubo 17 días de lluvia y en la jornada con más precipitaciones se acumularon 64,8 litros.

El coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, explica por qué ocurre esta rareza. Las borrascas se forman asociadas a una corriente de chorro, que es la que separa las masas de aire frío de las cálidas. En ese espacio se desplazan los frentes, desde la zona de Terranova e Irlanda hacia el este. «En esta época del año suelen dejar uno o dos días de mal tiempo y si hay más es porque se puede dar un tren, varios enlazados», dice. Lo contrario, el anticiclón, que provoca buen tiempo, se comporta como Claudia. Se estaciona varios días y se mantiene la misma configuración atmosférica.

«Está pasando porque la corriente de chorro que mencionamos adoptó una forma muy meridional. Es como un río que de repente genera grandes meandros», apunta el meteorólogo. Al tener esta nueva forma, la borrasca no se desplaza tanto: la corriente sigue circulando pero por el mismo camino: «Empezó en Irlanda y fue bajando hacia la zona de la Península Ibérica. Ahora no es capaz de moverse hacia el este, que sería su movimiento natural, porque en el Mediterráneo hay un anticiclón muy potente y no le deja avanzar». «Tenemos trenes de borrascas todos los años, pero esto no es habitual, es muy raro», concluye Taboada.

Hasta el domingo, el temporal continuará deshaciéndose y dejando precipitaciones intermitentes, aunque con más descansos que las pasadas jornadas. Meteogalicia no descarta que hoy, durante el encendido de luces, pueda haber tormenta. De hecho, hay aviso amarillo en toda la costa pontevedresa por acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, por viento sur de fuerza 7 y por olas superiores a cuatro metros.

Cambio radical

Si bien estamos ante la semana más lluviosa del año, la que entrará el lunes será todo lo contrario. Aunque puede haber nubosidad durante alguna jornada, no habrá más agua al menos hasta el viernes.

El lunes, el mercurio oscilará entre los 11 grados de mínima y los 19 de máxima. Los valores irán descendiendo hasta el viernes, cuando la máxima será de 12 y la mínima de 6.

«Lo que dará un giro de 180 grados es el viento, que pasamos a tener este tan persistente de sur al de la semana que viene, que pasará a ser viento norte y provocará que nos entre aire un poco más frío, bajarán las temperaturas», indica el coordinador de Meteogalicia.