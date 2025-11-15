Cardiópatas cumplen en un 99% con su tratamientos

Para dar a conocer la importancia que tiene para lospacientes una buena adherencia a los tratamientos que tienen pautados, el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Área Sanitaria de Vigo desarrolló ayer diversas acciones informativas y de sensibilización en los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro. Estudios recientes destacan que la mayoría de los pacientes del área cumplen con sus tratamientos, alcanzando tasas de entre el 85 y el 99% en reumatológicos y cardiológicos. Estas acciones se desarrollaron por el XVI Día de la Adherencia, que se celebró en 120 hospitales españoles.