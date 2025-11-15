Más de 200 asociaciones recibirán fondos para mejorar locales y servicios
La Diputación anunció ayudas de hasta 10.000 euros a cada entidad
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunció este viernes una nueva edición del Plan Provincia Comunitaria, con el que el gobierno movilizará más de 2,1 millones de euros para fortalecer el tejido asociativo de la provincia. En total, 232 entidades de 48 municipios recibirán ayudas que podrán alcanzar hasta los 10.000 euros por organización y que permitirán acometer mejoras en locales sociales, adquirir equipamiento y ejecutar actuaciones vinculadas a la eficiencia energética, la accesibilidad o la rehabilitación.
López destacó que esta convocatoria «novamentesuperou as nosas propias expectativas» y atribuyó el notable volumen de solicitudes a una necesidad evidente del movimiento vecinal. «Existía unha demanda que fora ignorada polo anterior goberno da Deputación, e nós estamos a atendela porque somos moi conscientes do papel protagonista que desempeñan as asociacións no desenvolvemento do noso territorio», señaló.
A la convocatoria se presentaron 301 entidades y, finalmente, 232 cumplieron todos los requisitos y accederán a las subvenciones, cuyo importe oscila entre 6.000 y 10.000 euros. Esta resolución se suma a la anunciada la semana pasada, correspondiente al programa +Novaqua, con una dotación de 340.000 euros. Con el conjunto de estas iniciativas, el ejecutivo provincial quiso reafirmar su apuesta por reforzar el asociacionismo local como un eje esencial para impulsar la vida comunitaria y fortalecer la cohesión en toda la provincia.
