La Xunta urge a Zona Franca y Concello a firmar el convenio para los accesos a la ETEA

Desembarco de la Xunta de Galicia ayer en la ETEA. La conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a la delegada del gobierno gallego en la ciudad, Ana Ortiz, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, visitaron esta mañana las obras desarrolladas en las antiguas instalaciones de la Armada en Teis. Durante la misma anunciaron el envío de una carta tanto al alcalde, Abel Caballero, como al delegado de Zona Franca, David Regades. En la misiva, firmada por la propia Allegue y la conselleira de Política Social, Fabiola García, apremia a ambos dirigentes para la firma del convenio a tres bandas que permitirá el desarrollo del ámbito PS-1 para la urbanización del entorno y mejorar los accesos, actuaciones imprescindibles para la residencia de mayores de 150 plazas de la Fundación Amancio Ortega.

En la carta, recuerdan que la Xunta se ha comprometido a financiar el 100% de la urbanización del vial principal que vertebra la ETEA, la plaza de Armas y las nuevas redes de servicios y conexiones exteriores. Concretamente, la inversión autonómica ascenderá a 10,5 millones de euros, pero esas actuaciones todavía no empezaron «porque el convenio sigue sin firmarse por parte del Concello de Vigo y Zona Franca». El gobierno gallego recuerda que el documento está pendiente de rúbrica desde hace seis meses y es la única opción para avanzar en el desarrollo de ese espacio.

La Xunta lamenta que la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega en Vigo es la única que todavía no ha arrancado: las de Santiago, Lugo y Pontevedra ya están en funcionamiento, las de A Coruña y Ferrol ya han finalizado las obras y la de Ourense estará lista «en cuestión de meses».

En contraposición, las dirigentes autonómicas pusieron en valor las obras que la Xunta está impulsando en el ámbito PS-6 de la ETEA. Se trata de un área de más de 20.000 metros cuadrados, entre las instalaciones deportivas y la plaza de Armas, donde el gobierno gallego ya acometió las demoliciones de varios edificios y pavimentos y los movimientos de tierras necesarios para los nuevos viales. En la actualidad, los trabajos se centran en las canalizaciones de los servicios, los nuevos pavimentos y los muros de contención necesarios para dicho sistema vial.

Esta intervención en el ámbito PS-6, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de este año, permitirá garantizar el suministro de los servicios básicos que son necesarios para la construcción de la residencia de mayores, que será de gestión pública autonómica.