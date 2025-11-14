La Xunta reitera la gravedad de la avería en las válvulas de Eiras: «No es una guerra más de Caballero, no puede irse de rositas»

La Xunta de Galicia ha vuelto a urgir al alcalde de Vigo, Abel Caballero, la celebración de una reunión técnica para solventar el problema de las dos válvulas dañadas en la presa de Eiras. Así, en una carta del director de Augas de Galicia enviada al regidor, el organismo autonómico insiste en que es «imprescindible» mantener ese encuentro para abordar la sustitución de las válvulas, que «garantizan el abastecimiento de agua a la población de Vigo y de su comarca» y que, «en el ámbito operativo, están bajo la exclusiva responsabilidad del Ayuntamiento».

En el documento, Augas de Galicia insiste en las trabas que ha puesto la concesionaria municipal en los últimos años para permitir el acceso a las instalaciones y para hacer revisiones, y reitera que, tras la entrega de las llaves del embalse por parte del Ayuntamiento, la administración local se reservó «en exclusividad» el accionamiento de esas válvulas. Al respecto, señala que, es precisamente en esa operación cuando se pueden detectar posibles fallos, pero el Ayuntamiento, a pesar de que era «su obligación», no trasladó «en ningún momento» que hubiese incidencia alguna que comprometiera la funcionalidad del sistema.

Fue en este año 2025, continúa la carta, cuando la Xunta pudo acceder a realizar pruebas específicas y comprobó, «con pleno conocimiento del Ayuntamiento, ya que las tomas son únicamente manipuladas por su concesionaria», que el estado de las válvulas demanda una «sustitución integral». Por todo ello, ha reiterado la necesidad de mantener una reunión técnica «que garantice la necesaria coordinación de las competencias concurrentes y la plena seguridad del funcionamiento de las válvulas».

Vázquez pide no irse de «rositas»

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reiterado que los daños detectados en las válvulas suponen un «problema grave» y ha incidido en que el alcalde, Abel Caballero, «sabe perfectamente lo que sucedió a lo largo de estos años», con «litigios continuados» sobre su explotación y gestión y con las «trabas» puestas por la concesionaria municipal.

En declaraciones en Mugardos, la conselleira ha repetido que el accionamiento de esas válvulas es responsabilidad municipal y «en ningún caso» el Ayuntamiento informó de ninguna incidencia. En la inspección realizada por Augas de Galicia se detectó ese problema «grave». «Y esa gravedad puede afectar desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista del abastecimiento», ha remarcado.

Finalmente, ha puntualizado que la solución no pasa únicamente por sustituir una válvula por otra, con un coste de 50.000 euros, como sostiene Abel Caballero. «Si en realidad cree eso, tiene un problema», ha añadido, y ha insistido: «Esto no una guerra más de Abel Caballero y la Xunta. Esto es algo muy serio. Por lo tanto, una vez más, hay que sentarse sí o sí, no puede irse de rositas diciendo cualquier tontería porque tenemos una obligación las administraciones», zanjó.

Falta de utilización semanal

Fuentes del ejecutivo autonómico insisten en que el gobierno local «ha mantenido históricamente una actitud obstruccionista» con la gestión de la misma, algo que les ha llevado varias veces a los tribunales. En ese sentido, apuntan que tras el convenio de 2023 tardaron dos años en poder acceder al interior de las válvulas que Aqualia acciona de forma independiente. Aunque es Augas de Galicia el responsable del mantenimiento en el reparto de competencias, desde este órgano consideran que «el preventivo y ordinario le corresponde al Concello que semanalmente estaba obligado a manipular las válvulas y comunicar cualquier incidencia».

El hecho de que en la primera inspección completa —tras una sentencia— se rompiera una de las dos válvulas con deficiencias (hay cuatro en total) les lleva a pensar que «Aqualia no realizó ese movimiento semanal de válvulas durante años», incumpliendo así los dos puntos que le corresponden por convenio.