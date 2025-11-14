Xunta y rectores se reúnen para salvar el acuerdo sobre Medicina

Los conselleiros de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño, y los tres rectores de las universidades gallegas, Manuel Reigosa (Vigo), Antonio López (Santiago) y Ricardo Cao (A Coruña), se reunieron esta mañana para evitar que naufragara el preacuerdo que anunciaron la semana pasada para la descentralización del grado de Medicina. Era un encuentro que, inicialmente, no estaba previsto, pero que se convocó tras las fricciones que fueron surgiendo a la hora de poner por escrito el pacto que habían alcanzado de forma verbal.

Aprovechando un encuentro en Santiago por la entrega de los Premios Fin de Carrera 2023/2024, llevaron a cabo una «reunión de trabajo» en la que «se ratificó el acuerdo verbal ya presentado el 6 de noviembre», según informa la Consellería de Educación. Otras fuentes académicas revelan que los representante de las tres universidades limaron asperezas y acordaron que el documento consensuado se cierre a lo largo de este fin de semana.

La idea inicial era que este texto, con todos los flecos del acuerdo concretados, se presentara ya el pasado jueves al grupo de trabajo creado para la descentralización del grado —en el que también están representantes de la facultad de Medicina y facultativos de las tres áreas sanitarias implicadas—. Sin embargo, la reunión se aplazó por problemas de agenda de algunos de sus miembros, según comunicó la Universidad de Vigo (UVigo). De todos modos, ese día no estaba listo el documento con el acuerdo de los tres rectores que debían debatir y, si convenían, aprobar. La nueva cita es el lunes a por la tarde en Vigo.

Es el rector de la UVigo el que tenía el encargo de plasmarlo por escrito, pero consultando en todo momento cada punto con sus homólogos. Además de diferencias sobre algunas de las fechas con las que se trata de concretar el calendario para controlar la futura ejecución del acuerdo, habría otras discrepancias de calado más profundo que tienen que ver con el control de la titulación. A tenor del encuentro celebrado esta mañana, todo apunta a que los conselleiros han mediado para evitar que el preacuerdo anunciado se quedara en aguas de borrajas.

El aspecto que más dificultades les estaba planteando era el de la adscripción de los hospitales en los que se impartirá segundo ciclo de Medicina. En la comparecencia de la pasada semana, el rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, avanzó que los centros sanitarios se ligarían a las instituciones académicas de su territorio: el Chuvi a la UVigo, el Chuac a la UDC y el Clínico a la Universidad de Santiago (USC). Sin embargo, la compostelana habría reclamado el control de la docencia en los tres, ya que se ha pactado que conservará el título como único a su nombre. Así es que la redacción de este punto no está siendo tarea sencilla, aunque diversas fuentes consultadas aseguran que ya habría un acuerdo en líneas generales sobre cómo hacerlo.

El preacuerdo recoge la descentralización de toda la docencia de segundo ciclo del grado de Medicina, tanto teórica como práctica, en el transcurso de los próximos tres años académicos. Con sexto ya impartido fuera de Santiago, se dará el paso primero en quinto y, luego, en cuarto. Se articulará con unidades docentes compartidas en Vigo y A Coruña. En ambas habrá docentes con plaza de la USC y de la universidad del territorio, en un porcentaje en torno al 50%. A cambio, la UVigo y la Universidad de A Coruña (UDC) mantienen en suspenso su aspiración por su facultad propia y la Xunta bloquea el título para universidades privadas.

Próximos pasos

La idea es que el lunes por la tarde, tras la reunión, se informe de los detalles concreto de este acuerdo. De aprobarse en el grupo de trabajo, después deberá refrendarlo la comisión de docencia clínica y los tres consellos de goberno de las tres universidades.