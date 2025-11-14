La Xunta abre la puja para hacerse con 136.000 m2 de suelo en la Plisan

Luz verde a la puja para hacerse con suelo empresarial en la Plisan. La Xunta acaba de poner 33 parcelas que suman una superficie de 135.933 metros cuadrados a disposición del tejido empresarial, que podrá adquirirlos en propiedad o a través de la constitución de un derecho de superficie. El sistema de adjudicación es el de subasta al alza a favor de quien presente la oferta económica más ventajosa, reflejan las bases.

Las empresas interesadas disponen de 20 días hábiles, que comenzarán a contar hoy y finalizarán el próximo 12 de diciembre, para presentar sus ofertas por aquellas parcelas seleccionadas, que cuentan con un precio del metro cuadrado que varía entre los 79,6 euros y los 85,6 euros En cuanto al tamaño, las superficies van desde los 1.786 m² de la más pequeña hasta los 8.743 m², aunque se pueden agrupar parcelas hasta alcanzar una superficie máxima de 49.681 m². Se encuentran en la zona denominada área de Logística Empresarial.

Las empresas que resulten ganadoras en las subastas disponen de un plazo máximo de tres años, contados desde el momento de formalización de la escritura pública de propiedad, para iniciar la actividad en la parcela adquirida. Además, deben desarrollar la actividad durante un período mínimo de cinco años contados desde el inicio de la misma y no podrán llevar a cabo operaciones de venta, división o segregación en ese mismo plazo de tiempo.

En el caso de las empresas que adquieran un derecho de superficie, deberán cumplir las mismas condiciones y abonar mensualmente el canon correspondiente.