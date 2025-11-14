Vithas invierte 3,2 millones en robots
Con un presupuesto de 3,2 millones de euros, el Hospital Vithas Vigo ha adquirido tres plataformas de cirugía asistida: un Da Vinci Xi para coloproctología, urología, ginecología, cirugías gástricas y unidad de mama; un Mazor para operaciones de columna; y un Mako para reemplazo quirúrgico de rodilla y cadera.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito