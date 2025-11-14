Vithas invierte 3,2 millones en robots

Con un presupuesto de 3,2 millones de euros, el Hospital Vithas Vigo ha adquirido tres plataformas de cirugía asistida: un Da Vinci Xi para coloproctología, urología, ginecología, cirugías gástricas y unidad de mama; un Mazor para operaciones de columna; y un Mako para reemplazo quirúrgico de rodilla y cadera.