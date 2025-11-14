Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vithas invierte 3,2 millones en robots

Con un presupuesto de 3,2 millones de euros, el Hospital Vithas Vigo ha adquirido tres plataformas de cirugía asistida: un Da Vinci Xi para coloproctología, urología, ginecología, cirugías gástricas y unidad de mama; un Mazor para operaciones de columna; y un Mako para reemplazo quirúrgico de rodilla y cadera.

